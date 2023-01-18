Хлопці опинились неподалік дитячого садка. Розповіли, що деяких дітей витягали через вікна будівлі.
До речі В СБУ назвали версії падіння гелікоптера ДСНС у Броварах
У дітей була паніка
Після падіння гвинтокрила, хлопці прийшли допомогти дорослим. Вони витягали дітей з дитсадка, надавали першу допомогу та відтягували машини, які заважали проїзду спецтехніки.
Паніка в дітей була дуже сильна. Дали цукерок, заспокоїли їх, записали імена, потім передали вихователям та батькам,
– розповіли юнаки.
Що розповідають очевидці: дивіться відео
Авіакатастрофа в Броварах: що відомо
- Авіакатастрофа у Броварах сталася близько 08:10 біля дитячого садочку на вулиці Петлюри. Внаслідок падіння вертольота спалахнула пожежа.
- Загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- Загалом є щонайменше 17 загиблих, серед них – одна дитина.
- До лікарні було доставлено 24 людей – 10 дітей та 14 дорослих. Повідомляється, що 8 людей перевели до опікового центру в Києві – 4 дітей та стільки ж дорослих.
- У СБУ розповіли, що першою версією є порушення правил польоту безпосередньо екіпажу ДСНС. Крім того, оглядають несправність самого гвинтокрила, на борту якого перебувало керівництво МВС.