Игорь Клименко объяснил в интервью "Радио Свобода", что он "хотел бы, чтобы результаты этого расследования были озвучены". Кстати, известно, что "черный ящик" уже расшифровали, пишет 24 Канал.

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Почему так долго расследуют гибель руководства МВД

Глава МВД рассказал, что полиция и Министерство внутренних дел собрали весь материал и передали его органам досудебного расследования, занимающимся следствием.

Поэтому я надеюсь, что и ДБР, и СБУ, и Офис генпрокурора, когда уже закончат все экспертизы, а их там несколько десятков, смогут...

– сказал Клименко.

На тезис, что расследование длится долго, чиновник ответил: "Это не ко мне вопрос". Он также объяснил, что хотел бы, чтобы результаты этого расследования были озвучены.

"Как только соответствующие правоохранительные органы и офис генпрокурора будут готовы это сделать, я думаю, они это сделают", – пояснил министр.

Что сказал Клименко о предполагаемой причине авиакатастрофы

Игорь Клименко ответил на вопрос, к какой из версий причин трагедии больше склоняется. Ведь раньше говорили о вине пилота, неисправности техники или диверсии.

Я многое знаю. Я не хотел бы сейчас об этом говорить лично. Но я, поверьте, после того, как будут озвучены результаты расследования по этой катастрофе, я вам очень многое смогу рассказать, что сделало МВД, чтобы таких трагедий больше не произошло,

– заявил Игорь Клименко.

На уточняющий вопрос, это ли неисправность, глава МВД ответил: "Я сказал то, что я сказал".

Гибель руководства МВД в Броварах