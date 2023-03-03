Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль 3 марта на пресс-конференции в Киеве. По его словам, расследование продолжается.
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Для меня лично это великая трагедия. Я потерял друзей в этой катастрофе. К сожалению, погибли и люди, которые были соответственно в этом месте, в это время, дети. Продолжается расследование. Черный ящик был найден и отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия,
– сообщил Денис Шмигаль.
Публичной информации пока нет
Премьер-министр заверил, что следствие продолжается, пока нужно дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов.
По его словам, пока нет публичной информации на этот счет.
"Я так же, как и вы, жду результатов следствия. Думаю, что они будут где-то в ближайшее время. Там действительно уже большая работа проделана, в частности, есть результаты технического состояния вертолета", - добавил Шмигаль.
Он также уточнил, что все материалы из черного ящика сохранены и качествены.
Авиакатастрофа в Броварах: главное
- Вертолет ГСЧС упал в Броварах 18 января. Руководство МВД летело в одну из горячих точек. К сожалению, все находившиеся на борту погибли.
- С руководством МВД, в частности, Денисом Монастырским, простились 21 января.
- В общей сложности погибли 14 человек, среди них – один ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.