Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль 3 марта на пресс-конференции в Киеве. По его словам, расследование продолжается.

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Для меня лично это великая трагедия. Я потерял друзей в этой катастрофе. К сожалению, погибли и люди, которые были соответственно в этом месте, в это время, дети. Продолжается расследование. Черный ящик был найден и отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия,

– сообщил Денис Шмигаль.

Публичной информации пока нет

Премьер-министр заверил, что следствие продолжается, пока нужно дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов.

По его словам, пока нет публичной информации на этот счет.

"Я так же, как и вы, жду результатов следствия. Думаю, что они будут где-то в ближайшее время. Там действительно уже большая работа проделана, в частности, есть результаты технического состояния вертолета", - добавил Шмигаль.

Он также уточнил, что все материалы из черного ящика сохранены и качествены.

Важно! СБУ проводит расследование обстоятельств и причин трагедии. Следствие рассматривает 3 версии: нарушение правил полета, неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению вертолета. Также правительство создало специальную рабочую группу для расследования трагедии, куда вошли глава МВД, руководитель ГСЧС и представители других министерств. 6 февраля в МВД пообещали, что результаты расследования будут объявлены через месяц – полтора.

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