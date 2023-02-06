Сейчас идет следствие. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Татьяна Шутяк должна была в мае выходить замуж, – Клименко рассказал воспоминания о погибших в Броварах

Клименко отметил, что через месяц – два расследования могут завершить.

Я думаю, месяц – два. Во-первых, это следствие, я не могу говорить о следствии. Во-вторых, это работа коллектива,

– объяснил чиновник.

Он добавил, что всю информацию, которую получат, необходимо проанализировать, а затем дать конечный результат.

Обратите внимание! СБУ приступила к расследованию сразу после трагедии. Следствие рассматривало 3 версии: нарушение правил полета, неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению вертолета.

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