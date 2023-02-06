Зараз йде слідство. Про це розповів виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Клименко зазначив, що за місяць – два розслідування можуть завершити.

Я думаю, місяць – два. По-перше, це слідство, я не можу говорити за слідство. По-друге, це робота колективу,

– пояснив посадовець.

Він додав, всю інформацію, яку отримають, необхідно проаналізувати, а потім дати кінцевий результат.

Зверніть увагу! СБУ почала розслідування одразу після трагедії. Слідство розглядало 3 версії: порушення правил польоту, несправність гвинтокрила, умисні дії щодо знищення гвинтокрила.

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