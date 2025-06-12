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Где расположен Ахмедабад

Авиакатастрофа произошла на западе Индии возле аэропорта города Ахмедабад примерно после 13:00 по местному времени.

Ахмедабад – это самый большой город и бывшая столица штата Гуджарат. Его площадь – 205 километров квадратных.

Население города составляет 4,5 миллиона человек.

Где расположен Ахмедабад: смотрите на карте

СМИ сообщают, что самолет с сотнями людей на борту упал на жилой район, расположенный возле аэропорта.

Самолет разбился вскоре после взлета, обломки нашли прямо за стеной аэропорта.

Рейс был идентифицирован как Air India 171. Он летел из Ахмедабада в Лондон.

Сейчас на место авиакатастрофы отправились спасатели и кареты скорой помощи. Официально о судьбе пассажиров и экипажа самолета ничего неизвестно.