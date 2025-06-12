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Де розташований Ахмедабад

Авіакатастрофа сталася на заході Індії біля аеропорту міста Ахмедабад приблизно після 13:00 за місцевим часом.

Ахмедабад – це найбільше місто та колишня столиця штату Гуджарат. Його площа – 205 кілометрів квадратних.

Населення міста становить 4,5 мільйона осіб.

Де розташований Ахмедабад: дивіться на карті

ЗМІ повідомляють, що літак із сотнями людей на борту впав на житловий район, що розташований біля аеропорту.

Літак розбився невдовзі після зльоту, уламки знайшли просто за стіною летовища.

Рейс був ідентифікований як Air India 171. Він летів з Ахмедабаду до Лондона.

Наразі на місце авіатрощі вирушили рятувальники та карети швидкої. Офіційно про долю пасажирів та екіпажу літака нічого невідомо.