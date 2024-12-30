Руководитель Центра общественной организации "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала рассказал, что два телефонных звонка этих дней Владимира Путина к Ильхаму Алиеву много о чем свидетельствуют. Сам Алиев в значительной степени зависим от поддержки Турции.

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Турция через Азербайджан продвигает собственные интересы на Кавказе. Успешная военная операция по захвату Нагорного Карабаха, которую осуществляли азербайджанские войска, была реализована при активной поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана.

Интересно! Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением о неподдержке присутствия иностранных военных баз, в частности российских, на территории Сирии. Эта позиция стала очередным демонстративным ударом по амбициям Владимира Путина, продиктованным жесткой внешней политикой Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган сейчас имеет сильное влияние на Москву из-за ситуации в Сирии. Начало переговоров Башара Асада с Москвой свидетельствует о договоренности между Дамаском и Анкарой, направленные на защиту интересов Турции,

– пояснил Валерий Клочок.

Он добавил, что история с телефонными звонками Алиева и Путина является элементом давления Анкары на Москву.

Взвешенная позиция Турции

Турция в течение многих лет активно продвигает свои интересы как на Ближнем Востоке, так и на Кавказе. Более того, даже отдельные территории России находятся в поле зрения Анкары.

"Турция не выражает обеспокоенности действиями или провокациями России, а отвечает на них адекватно. Стоит вспомнить инцидент 2016 года, когда российский самолет был сбит турецкой системой ПВО. Министр иностранных дел Турции однажды заявил: "Мы уже имели несколько войн с Россией, и будем иметь еще одну. Это не является проблемой", – вспомнил Клочок.

Имперские взгляды

Турция чувствует себя уверенно из-за членства в НАТО. Клочок добавил, что ее заявления объясняются имперскими амбициями. Она стремится расширить свое влияние не только на Ближнем Востоке, но и на Кавказе, в России и даже в Украине, в частности в Крыму.

Разговор между Алиевым и Путиным сопровождался апелляцией к тому, что Москва должна не только извиниться, но и компенсировать денежные убытки. Четко артикулируется, что Россия виновата в авиакатастрофе, и это указывает на геополитический контекст взаимоотношений между странами,

– пояснил Клочок.

Зато Путин пытается переложить ответственность за авиакатастрофу на Украину. Уже появились комментарии российских пропагандистов, в частности Дмитрия Киселева, и некоторых экспертов по ПВО, которые заявляют, что Украина якобы спровоцировала катастрофу, запустив беспилотники.

Подобная тактика подтверждает, что Россия цинично использует такие ситуации даже в отношениях с собственными партнерами.