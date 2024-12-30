Керівник Центру громадської організації "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу розповів, що два телефонні дзвінки цих днів Владіміра Путіна до Ільхама Алієва багато про що свідчать. Сам Алієв значною мірою залежний від підтримки Туреччини.

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Туреччина через Азербайджан просуває власні інтереси на Кавказі. Успішна військова операція із захоплення Нагірного Карабаху, яку здійснювали азербайджанські війська, була реалізована за активної підтримки Реджепа Тайїпа Ердогана.

Цікаво! Міністерство закордонних справ Туреччини виступило із заявою про непідтримку присутності іноземних військових баз, зокрема російських, на території Сирії. Ця позиція стала черговим демонстративним ударом по амбіціях Владіміра Путіна, продиктованим жорсткою зовнішньою політикою Реджепа Тайїпа Ердогана.

Ердоган зараз має сильний вплив на Москву через ситуацію в Сирії. Початок переговорів Башара Асада із Москвою засвідчує домовленості між Дамаском і Анкарою, спрямовані на захист інтересів Туреччини,

– пояснив Валерій Клочок.

Він додав, що історія з телефонними дзвінками Алієва й Путіна є елементом тиску Анкари на Москву.

Виважена позиція Туреччини

Туреччина протягом багатьох років активно просуває свої інтереси як на Близькому Сході, так і на Кавказі. Ба більше, навіть окремі території Росії перебувають у полі зору Анкари.

"Туреччина не висловлює стурбованості діями чи провокаціями Росії, а відповідає на них адекватно. Варто згадати інцидент 2016 року, коли російський літак був збитий турецькою системою ППО. Міністр закордонних справ Туреччини одного разу заявив: "Ми вже мали кілька воєн із Росією, і матимемо ще одну. Це не є проблемою", – пригадав Клочок.

Імперські погляди

Туреччина почувається впевнено через членство в НАТО. Клочок додав, що її заяви пояснюються імперськими амбіціями. Вона прагне розширити свій вплив не лише на Близькому Сході, але й на Кавказі, у Росії та навіть в Україні, зокрема в Криму.

Розмова між Алієвим і Путіним супроводжувалася апеляцією до того, що Москва має не лише вибачитися, але й компенсувати грошові збитки. Чітко артикулюється, що Росія винна в авіакатастрофі, і це вказує на геополітичний контекст взаємин між країнами,

– пояснив Клочок.

Натомість Путін намагається перекласти відповідальність за авіакатастрофу на Україну. Уже з'явилися коментарі російських пропагандистів, зокрема Дмітрія Кисєльова, та деяких експертів із ППО, які заявляють, що Україна нібито спровокувала катастрофу, запустивши безпілотники.

Подібна тактика підтверджує, що Росія цинічно використовує такі ситуації навіть у відносинах із власними партнерами.