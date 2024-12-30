Расследование продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Caliber.Az.

Смотрите также Алиев после катастрофы самолета Embraer изменил риторику: WSJ пишет, что Путин теряет влияние

Что говорит прокуратура о расследовании авиакатастрофы в Актау

С первого дня расследования азербайджанская прокуратура сотрудничает с казахстанской, российской и бразильской сторонами.

На месте происшествия были проведены масштабные следственные действия.

Прокуратура утверждает, что россияне "оказали необходимую поддержку сотрудникам прокуратуры, направленным в командировку в Грозный, подчеркнул важность эффективного сотрудничества". Кроме того, в России создали следственную группу, "состоящую из профессиональных следователей и криминалистов".

Сейчас изучаются причины и обстоятельства катастрофы самолета, в частности, рассматривают внешнее вмешательство. Также устанавливается круг виновных лиц для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что черные ящики с поврежденного самолета Embraer 190 Казахстан отправит в Бразилию. Надеются, что это позволит провести максимально точный анализ, ведь именно там было изготовлено судно.