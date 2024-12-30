Розслідування триває. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Caliber.Az.

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Що каже прокуратура про розслідування авіатрощі в Актау

З першого дня розслідування азербайджанська прокуратура співпрацює із казахстанською, російською та бразильською сторонами.

На місці події було проведено масштабні слідчі дії.

Прокуратура стверджує, що росіяни "надали необхідну підтримку співробітникам прокуратури, спрямованим у відрядження до Грозного, наголосив на важливості ефективної співпраці". Окрім того, у Росії створили слідчу групу, що "складається з професійних слідчих та криміналістів".

Наразі вивчаються причини та обставини катастрофи літака, зокрема, розглядають зовнішнє втручання. Також встановлюється коло винних осіб для притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що чорні скриньки із пошкодженого літака Embraer 190 Казахстан відправить до Бразилії. Сподіваються, що це дозволить провести максимально точний аналіз, адже саме там було виготовлене судно.