Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что самолет был подбит системами ПВО России. Реакции от мира ожидать не следует.

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Кто стоит за падением самолета и какими будут последствия

По словам советника главы ОПУ, сам факт войны на территории страны-агрессора является рискованным для любых социальных отношений и пассажирских самолетов.

Все, что делает Россия, в том числе на своей территории, используя системы противоракетной обороны, является проявлением агрессивной войны.

Очевидно, кто стоит за сбиванием самолета. Это еще один самолет, который был уничтожен сознательно Россией. Безусловно, самолет был подбит системами российской ПВО,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что, к сожалению, реакции соответствующих сообществ не будет. Авиакатастрофа является еще одним элементом российской эскалации, на который мир не будет правильно реагировать.

Более того, ни Казахстан, ни Азербайджан не будут вносить определенные ноты. Они будут проводить следствие, вносить определенные версии,

– добавил он.

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