У США есть разведданные, что россияне могли неправильно идентифицировать азербайджанский пассажирский самолет и сбить его, что привело к авиакатастрофе в Казахстане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что в США говорят об авиакатастрофе в Казахстане

Как сообщает издание, данные разведки свидетельствуют о том, что солдаты России приняли самолет за беспилотник из-за нестандартной схемы полета и высоты, на которой он летел. Однако, по их словам, расследование еще продолжается.

Напомним, что 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа с самолетом Embraer-190. Сообщается, что самолет направлялся из Баку в российский Грозный. Однако из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.

На борту самолета находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 40 человек, еще 29 человек госпитализированы.

Среди причин катастрофы могут быть столкновение со стаей птиц или взрыв кислородного баллона. Также есть версия, что самолет был сбит российским ЗРК.