У Казахстана нет официальной версии случившегося. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционное российское медиа "Медуза".

Смотрите также В НАТО отреагировали на авиакатастрофу в Казахстане, которая могла произойти из-за российской ПВО

Какой позиции придерживается Казахстан

Канат Бозумбаев заявил, что расследование авиакатастрофы продолжается. Во время брифинга он отметил, что пока Казахстан не имеет официальной версии события, а Россия и Азербайджан свои версии не предоставили. Позже он добавил, что и опровергнуть ни одной из версий не могут.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил, что аварийные службы аэропорта Актау были готовы принять самолет Azerbaijan Airlines. По его словам, экипаж совершил две попытки захода на посадку, во время которых зафиксировали "хаотичные изменения высоты самолета".

В то же время Euronews ссылается на источники в правительстве Азербайджана, которые говорят, что самолет сбила российская ракета ПВО. Азербайджанское издание AnewZ, со ссылкой на источники в Баку, также пишет, что ракета была выпущена из ЗРК "Панцирь-С".

Напомним, в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании AZAL. По данным одного источника, на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Предварительно, это были граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Кыргызстана.