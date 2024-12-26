Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Североатлантического Альянса Фару Дахлаллу. В НАТО призвали к "полному расследованию" авиакатастрофы.

Смотрите также Источники в правительстве Азербайджана подтвердили сбитие самолета Embraer 190 ракетой России, – СМИ

Как НАТО отреагировало на авиакатастрофу в Казахстане

В Казахстане 25 декабря разбился пассажирский самолет Embraer-190, который направлялся из Баку в Грозный. На эту катастрофу отреагировали в Альянсе.

Дахлалла заявила, что в НАТО призывают провести полное расследование катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

"Наши мысли и молитвы с семьями и жертвами авиакатастрофы рейса Azerbaijan Airlines J28243. Мы желаем пострадавшим в авиакатастрофе скорейшего выздоровления и призываем к полному расследованию", – отметила она.

К слову, азербайджанские аналитики предполагают что самолет могли сбить российской системой ПВО "Панцирь-С1". Для этого они сравнили повреждения самолета с повреждениями турецкого дрона, сбитого в Ираке.