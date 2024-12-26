Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Північноатлантичного Альянсу Фару Дахлаллу. В НАТО закликали до "повного розслідування" авіакатастрофи.

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Як НАТО відреагувало на авіакатастрофу в Казахстані

У Казахстані 25 грудня розбився пасажирський літак Embraer-190, який прямував з Баку до Грозного. На цю катастрофу відреагували в Альянсі.

Дахлалла заявила, що в НАТО закликають провести повне розслідування катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" в Казахстані.

"Наші думки та молитви з родинами та жертвами авіакатастрофи рейсу Azerbaijan Airlines J28243. Ми бажаємо постраждалим в авіакатастрофі якнайшвидшого одужання і закликаємо до повного розслідування", – зазначила вона.

До слова, азербайджанські аналітики припускають що літак могли збити російською системою ППО "Панцир-С1". Для цього вони порівняли пошкодження літака з ушкодженнями турецького дрона, збитого в Іраку.