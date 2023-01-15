На борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. По информации AFP, погибли 29 человек.

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Кто был на борту самолета

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что Украина проверит, были ли на борту украинцы.

МИД Украины взаимодействует с непальской стороной для выяснения возможного наличия украинцев среди пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу в Непале. О результатах будем информировать дополнительно,

– написал он.

Отметим, что авиакомпания сообщила о том, что на борту самолета находились 15 иностранцев. Среди них 5 человек из Индии, 4 россиянина, 2 корейца и по 1 человеку из Австралии, Аргентины, Ирландии и Франции, передает AFP.

Что известно о катастрофе в Непале