Местные СМИ отмечают, что на борту находились 72 человека.
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На взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале упал самолет авиакомпании Yeti Airlines. Известно, что на борту находились более 70 человек.
Источник:The Kathmandu Post
Местные СМИ отмечают, что на борту находились 72 человека.
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