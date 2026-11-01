"Это было не просто падение": стали известны подробности крушения российского Су-30

В России пострадал еще один самолет / Фото Стерненко
Ранее СМИ сообщали, что 21 октября Россия потеряла самолет Су-30СМ в результате авиакатастрофы. Однако впоследствии стало известно, что пострадали два самолета.
Повреждения получил другой Су-30. Об этом сообщил Сергей Стерненко.
популярные видео
Что известно об инциденте?
В Калининградской области 21 октября произошла авиакатастрофа. Страна-агрессор потеряла военный самолет Су-30СМ.
Стерненко пишет, что истребитель, скорее всего, разбился из-за столкновения с другим российским военным самолетом. В результате инцидента второй Су-30 получил значительные повреждения консоли крыла.
Последствия авиакатастрофы в Калининградской области / Фото Стерненко
1 / 9
Напомним, что очередная авиакатастрофа в вражеских вооруженных силах произошла во время выполнения задания в Калининградской области 21 октября. Оба члена экипажа погибли, что является существенной потерей для вражеской военной авиации, учитывая длительный срок подготовки таких специалистов.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий