"Це було не просто падіння": стали відомі подробиці аварії російського Су-30

Пошкоджень зазнав інший Су-30. Про це повідомив Сергій Стерненко.

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Що відомо про інцидент?

У Калінінградській області 21 жовтня сталась авіакатастрофа. Країна-агресорка втратила військовий літак Су-30СМ.

Стерненко пише, що винищувач найімовірніше впав через зіткнення з іншим російським військовим літаком. Внаслідок інциденту другий Су-30 зазнав значних пошкоджень консолі крила.

Наслідки авіакатастрофи в Калінінградській області / Фото Стерненка

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Нагадаємо, що чергова авіатроща у ворожих збройних силах сталася під час виконання завдання у Калінінградській області 21 жовтня. Обидва члени екіпажу загинули, що є суттєвою втратою для ворожої військової авіації, зважаючи на тривалий термін навчання таких фахівців.