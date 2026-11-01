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"Це було не просто падіння": стали відомі подробиці аварії російського Су-30

Данило Жоров
В Росії пошкоджений ще один літак

В Росії постраждав ще один літак / Фото Стерненка

Раніше ЗМІ писали, що 21 жовтня Росія втратила літак Су-30СМ внаслідок авіакатастрофи. Проте, згодом стало відомо, що постраждали 2 літаки.

Пошкоджень зазнав інший Су-30. Про це повідомив Сергій Стерненко.

 
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Що відомо про інцидент?

У Калінінградській області 21 жовтня сталась авіакатастрофа. Країна-агресорка втратила військовий літак Су-30СМ.

Стерненко пише, що винищувач найімовірніше впав через зіткнення з іншим російським військовим літаком. Внаслідок інциденту другий Су-30 зазнав значних пошкоджень консолі крила.

Наслідки авіакатастрофи в Калінінградській області / Фото Стерненка

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Нагадаємо, що чергова авіатроща у ворожих збройних силах сталася під час виконання завдання у Калінінградській області 21 жовтня. Обидва члени екіпажу загинули, що є суттєвою втратою для ворожої військової авіації, зважаючи на тривалий термін навчання таких фахівців.

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