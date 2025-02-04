В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту обоих судов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Из реки Потомак начали доставать обломки самолета

В издании писали, что рабочие начали подъем на поверхность крупных обломков самолета авиакомпании American Airlines рейса 5342, фюзеляж которого разломился на три части и перевернулся на дне реки после прямого столкновения с военным вертолетом Black Hawk.

Там указали, что это самая смертоносная авиакатастрофа в США за более чем 20 лет.

Первым обломком, который подняли из реки, стал реактивный двигатель. На видео, которое было снято с берега, видно спасателей, которые осторожно опускают обломок на палубу баржи.

Отметим, что согласно данным издания, для того, чтобы извлечь обломки, понадобится более недели. Спасательные работы начали после того, как водолазы на выходных обследовали дно реки. Указывается, что на извлечение обломков вертолета планируют потратить 4 дня.

В то же время Корпус инженеров армии Соединенных Штатов, который руководит операцией, сообщил, что не все жертвы катастрофы были идентифицированы. Если во время извлечения обломков будут найдены человеческие тела, работу приостановят.

Согласно словам представителей Корпуса, 55 из 67 жертв уже идентифицированы. Среди жертв были 28 спортсменов, тренеров и членов их семей, которые были связаны с организацией US Figure Skating. Многие из них были участниками национальных чемпионатов.