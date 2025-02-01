Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 каналу, что место, где произошла трагедия является очень напряженной зоной полетов. На разных участках вертолеты и самолеты взлетают там и приземляются. Всем этим руководит диспетчер, который находится в башне и видит все.

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Вероятные обстоятельства авиакатастрофы

Константин Криволап подчеркнул, что 29 января в Вашингтоне были хорошие погодные условия, поэтому это не могло стать причиной происшествия. Международная организация по безопасности предлагает версию, которая связана с ошибкой пилотов или диспетчеров.

По словам эксперта по авиации, пилоты вертолета, потерпевшего крушение, были опытными, ведь работали в эскадрилье, которая обслуживает VIP-персон.

Известно, что диспетчер спросил у пилота вертолета, который поднимался, видит ли он самолет, который заходит на посадку. Тот ответил, что да, но потом самолёт немного изменил курс. Видимо, этот момент пилоты уже не зафиксировали,

– заметил он.

Вероятно, транспондер, который показывает координаты воздушного судна в пространстве, на военном вертолете был выключен. Система предупреждения о возможном сближении с другими самолетами не сработала.

Криволап также отметил, что авиакатастрофа произошла в очень напряженном воздушном пространстве. Там много мощного городского освещения в вечернее время. Пилоты могли потерять пространственную ориентацию.

К слову, по данным NYT, расследование авиакатастрофы в Вашингтоне указывает на критические проблемы в системе авиационной безопасности США. Трагедия произошла из-за ошибки диспетчера, который из-за чрезмерной нагрузки не успел предотвратить столкновение самолета и вертолета. Кроме того, нарушение стандартных процедур и отклонение воздушных судов от маршрута усилили риск аварии.