Сейчас в СМИ назвали имена нескольких погибших в результате жуткой авиакатастрофы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Важно Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: что известно об авиакатастрофе
Имена тех, кто погиб в авиакатастрофе в Вашингтоне
Вблизи Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне 29 января столкнулись пассажирский самолет Bombardier crj700 American Airlines и военный вертолет Army Black Hawk. Борта упали в реку Потомак. К сожалению, в результате авиакатастрофы никто не выжил, погибли 60 пассажиров самолета, 4 члена экипажа и 3 военных, которые выполняли тренировочный полет на вертолете.
Среди жертв жуткой авиакатастрофы не только фигуристы, но и дети, которые мечтали ими стать, их матери, тренеры, студенты, граждане Китая и группа охотников. Как пишут в СМИ, борт American Airlines перевозил фигуристов, которые возвращались с национальных соревнований.
Известно, что на борту было двое граждан из Китая, группа охотников, которая возвращалась из организованной поездки в Канзасе, студентка колледжа из Огайо, которая летела домой после похорон своего дедушки. Также на борту были трое других учеников из школ округа Фэрфакс, штат Вирджиния, и шестеро родителей.
В СМИ назвали имена нескольких жертв авиакатастрофы, а также рассказали некоторые детали о них:
- Сара Ли Бест, 33 года
Как сообщили в СМИ, Сара Ли Бест была юристом юридической фирмы Wilkinson Stekloff в округе Колумбия. Родные вспоминают ее как трудолюбивую и добрую. Ее муж Дэниел Соломон, с которым она прожила вместе почти 10 лет, рассказал, что она умела удивлять. 21 февраля пара должна была бы праздновать 10 годовщину и планировала провести ее на Гавайях, где родилась Сара.
Сара Ли Бест погибла в авиакатастрофе / Фото The Washington Post
- Юстина Бейер, 42 года, и 12-летняя дочь Бриэль
Муж Юстины и отец девочки Энди Бейер рассказал, что в детстве у дочери развилась нейробластома – тип рака, который поражает нервные клетки. Ее мать, Юстина Бейер, которая родом из Польши, оставила карьеру медсестры в отделении неотложной помощи, чтобы ухаживать за дочерью в тот тяжелый период, а затем помочь ей стать одной из лучших фигуристок в своей возрастной группе в стране.
Девочка начала кататься на коньках в возрасте 4 лет, однако из-за болезни девочка имела проблемы с нервами в ногах. Впрочем, это не мешало ей стать хорошей фигуристкой в своей возрастной категории.
Юстина и Бриэль Бейер / Фото The Washington Post
- Джонатан Дж. Кампос, 34 года
Джонатан с 3 лет мечтал стать пилотом, и таки воплотил свою мечту. Тетя мужчины говорила с ним накануне трагедии – перед тем, как самолет попал в авиакатастрофу. Он был капитаном рейса 5342 American Eagle.
- Кия Даггинс, 30 лет
Кия Даггинс – 30-летняя адвокат по гражданским делам. Она летала к своей матери, чтобы поддержать ее во время хирургического вмешательства.
- Ян Эпштейн, 53 года
Ян Эпштейн был одним из бортпроводников, которые работали на борту рейса American Eagle 5342. Он любил путешествовать и знакомиться с новыми людьми.
Ян Эпштейн / Фото The Washington Post
- Джинна Хан, 13 лет и Джин Хан, 49 лет
Джинна Хан каталась на коньках с 4 лет и мечтала стать профессиональной фигуристкой. Ее мать Джин всегда поддерживала дочь и любила посещать тренировки.
- Асра Хусейн, 26 лет
26-летняя Асра Хусейн уехала в Канзас, чтобы работать консультантом по здравоохранению. Муж вспоминает, что Асра хотела улучшить здравоохранение в США и всегда пыталась помочь людям.
Асра Хусейн / Фото The Washington Post
- Шон Кей, 11 лет, и Джулия Кей, 42 года
11-летний Шон Кей заинтересовался катанием на коньках после того, как его старшая сестра начала заниматься этим видом спорта. Он был самым старшим ребенком в семье, и кроме фигурного катания интересовался игрой на электрогитаре. Вместе с юным фигуристом в самолете была его мама Джулия.
- Лиз Киз, 33 года
Лиз Киз была адвокатом с острым чувством юмора, играла на саксофоне, гобое и фаготе. Женщина погибла в день своего рождения.
Лиз Киз / Фото The Washington Post
- Александр Кирсанов, 46 лет
Александр Кирсанов был тренером по фигурному катанию на катке в Мэриленде под названием Ice World и клубе фигурного катания Делаварского университета. Он возвращался из лагеря в Вичити с несколькими своими фигуристами.
- Спенсер Лейн, 16 лет и Кристин Конрад Лейн, 49 лет
Кристин Конрад Лейн и ее сын Спенсер воплощали в жизнь его мечты о фигурном катании. Парень мечтал попасть на Олимпиаду. Кристин была графическим дизайнером.
Кристин Конрад Лейн и ее сын Спенсер / Фото The Washington Post
- Сэм Лилли, 28 лет
Сэм Лилли был вторым пилотом American Eagle Flight 5342. Его отец также был пилотом и 20 лет прослужил в армии.
- Райан О'Хара, 28 лет
Райан О'Хара – командир экипажа вертолета Black Hawk.
Райан О'Хара / Фото The Washington Post
- Джесси Питчер, 30 лет
Джесси Питчер возвращался из путешествия. Он был охотником и имел собственный бизнес.
- Лори Шрок, 56 лет и Роберт Шрок, 58 лет
Лори и Роберт Шрок ехали к своей дочери Элли. Фермеры вместе со своими котами ехали на встречу к единственной дочери.
- Венди Джо Шаффер, 35 лет
Венди Джо Шаффер возвращалась из командировки.
- Евгения Шишкова, 52 года, и Вадим Наумов, 55 лет
Евгения Шишкова и Вадим Наумов – известные российские фигуристы, которые тренировали молодых фигуристов в Бостоне. Их сын, 23-летний Максим Наумов, участвовал в мужском чемпионате США по фигурному катанию, занял четвертое место, и вылетел из Канзаса раньше, чем его родители.
Супруги фигуристы Наумовы / Фото The Washington Post