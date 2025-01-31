Нині у ЗМІ назвали імена кількох загиблих унаслідок моторошної авіакатастрофи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.
Важливо Зіткнення літака та гелікоптера у Вашингтоні: що відомо про авіакатастрофу
Імена тих, хто загинув в авіакатастрофі у Вашингтоні
Поблизу Національного аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні 29 січня зіткнулися пасажирський літак Bombardier crj700 American Airlines та військовий гелікоптер Army Black Hawk. Борти впали у річку Потомак. На жаль, внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив, загинули 60 пасажирів літака, 4 члени екіпажу та 3 військових, які виконували тренувальний політ на вертольоті.
Серед жертв моторошної авіакатастрофи не лише фігуристи, а й діти, які мріяли ними стати, їхні матері, тренери, студенти, громадяни Китаю та група мисливців. Як пишуть у ЗМІ, борт American Airlines перевозив фігуристів, які поверталися з національних змагань.
Відомо, що на борту було двоє громадян з Китаю, група мисливців, яка поверталася з організованої поїздки в Канзасі, студентка коледжу з Огайо, яка летіла додому після похорону свого дідуся. Також на борту були троє інших учнів зі шкіл округу Ферфакс, штат Вірджинія, і шестеро батьків.
У ЗМІ назвали імена кількох жертв авіакатастрофи, а також розповіли деякі деталі про них:
- Сара Лі Бест, 33 роки
Як повідомили у ЗМІ, Сара Лі Бест була юристом юридичної фірми Wilkinson Stekloff в округу Колумбія. Рідні згадують її як працьовиту і добру. Її чоловік Деніел Соломон, з яким вона прожила разом майже 10 років, розповів, що вона вміла дивувати. 21 лютого пара мала б святкувати 10 річницю і планувала провести її на Гаваях, де народилася Сара.
Сара Лі Бест загинула в авіакатастрофі / Фото The Washington Post
- Юстина Бейер, 42 роки, та 12-річна донька Бріель
Чоловік Юстини та батько дівчинки Енді Бейєр розповів, що у дитинстві у доньки розвинулася нейробластома — тип раку, який вражає нервові клітини. Її мати, Юстина Бейер, яка родом з Польщі, залишила кар'єру медсестри у відділенні невідкладної допомоги, щоб доглядати за донькою в той важкий період, а потім допомогти їй стати однією з кращих фігуристок у своїй віковій групі в країні.
Дівчинка почала кататися на ковзанах у віці 4 років, однак через хворобу дівчинка мала проблеми з нервами в ногах. Втім, це не заважало їй стати гарною фігуристкою у своїй віковій категорії.
Юстина і Бріель Бейєр / Фото The Washington Post
- Джонатан Дж. Кампос, 34 роки
Джонатан з 3 років мріяв стати пілотом, і таки втілив свою мрію. Тітка чоловіка говорила з ним напередодні трагедії – перед тим, як літак потрапив в авіакатастрофу. Він був капітаном рейсу 5342 American Eagle.
- Кія Даггінс, 30 років
Кія Даггінс – 30-річна адвокатка з цивільних справ. Вона літала до своєї матері, щоб підтримати її під час хірургічного втручання.
- Ян Епштейн, 53 роки
Ян Епштейн був одним із бортпровідників, які працювали на борту рейсу American Eagle 5342. Він любив подорожувати та знайомитися з новими людьми.
Ян Епштейн / Фото The Washington Post
- Джинна Хан, 13 років і Джин Хан, 49 років
Джинна Хан каталася на ковзанах з 4 років і мріяла стати професійною фігуристкою. Її мати Джин завжди підтримувала доньку й полюбляла відвідувати тренування.
- Асра Хусейн, 26 років
26-річна Асра Хусейн поїхала до Канзасу, щоб працювати консультантом з охорони здоров'я. Чоловік пригадує, що Асра хотіла покращити охорону здоров'я у США та зажди намагалася допомогти людям.
Асра Хусейн / Фото The Washington Post
- Шон Кей, 11 років, і Джулія Кей, 42 роки
11-річний Шон Кей зацікавився катанням на ковзанах після того, як його старша сестра почала займатися цим видом спорту. Він був найстаршою дитиною у сім'ї, й окрім фігурного катання цікавився грою на електрогітарі. Разом з юним фігуристом у літаку була його мама Джулія.
- Ліз Кіз, 33 роки
Ліз Кіз була адвокатом із гострим почуттям гумору, грала на саксофоні, гобої та фаготі. Жінка загинула у день свого народження.
Ліз Кіз / Фото The Washington Post
- Олександр Кірсанов, 46 років
Олександр Кірсанов був тренером з фігурного катання на ковзанці в Меріленді під назвою Ice World і клубі фігурного катання Делаварського університету. Він повертався з табору у Вічіті з декількома своїми фігуристами.
- Спенсер Лейн, 16 років і Крістін Конрад Лейн, 49 років
Крістін Конрад Лейн і її син Спенсер втілювали в життя його мрії про фігурне катання. Хлопець мріяв потрапити на Олімпіаду. Крістін була графічним дизайнером.
Крістін Конрад Лейн і її син Спенсер / Фото The Washington Post
- Сем Ліллі, 28 років
Сем Ліллі був другим пілотом American Eagle Flight 5342. Його батько також був пілотом і 20 років прослужив в армії.
- Райан О'Хара, 28 років
Раян О'Хара – командир екіпажу гелікоптера Black Hawk.
Раян О'Хара / Фото The Washington Post
- Джессі Пітчер, 30 років
Джессі Пітчер повертався з подорожі. Він був мисливцем і мав власний бізнес.
- Лорі Шрок, 56 років і Роберт Шрок, 58 років
Лорі та Роберт Шрок їхали до своєї доньки Еллі. Фермери разом зі своїми котами їхали на зустріч до єдиної доньки.
- Венді Джо Шаффер, 35 років
Венді Джо Шаффер поверталася з відрядження.
- Євгенія Шишкова, 52 роки, і Вадим Наумов, 55 років
Євгенія Шишкова і Вадим Наумов – відомі російські фігуристи, які тренували молодих фігуристів у Бостоні. Їхній син, 23-річний Максим Наумов, брав участь у чоловічому чемпіонаті США з фігурного катання, посів четверте місце, і вилетів з Канзасу раніше, ніж його батьки.
Подружжя фігуристів Наумових / Фото The Washington Post