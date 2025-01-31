Нині у ЗМІ назвали імена кількох загиблих унаслідок моторошної авіакатастрофи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Важливо Зіткнення літака та гелікоптера у Вашингтоні: що відомо про авіакатастрофу

Імена тих, хто загинув в авіакатастрофі у Вашингтоні

Поблизу Національного аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні 29 січня зіткнулися пасажирський літак Bombardier crj700 American Airlines та військовий гелікоптер Army Black Hawk. Борти впали у річку Потомак. На жаль, внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив, загинули 60 пасажирів літака, 4 члени екіпажу та 3 військових, які виконували тренувальний політ на вертольоті.

Серед жертв моторошної авіакатастрофи не лише фігуристи, а й діти, які мріяли ними стати, їхні матері, тренери, студенти, громадяни Китаю та група мисливців. Як пишуть у ЗМІ, борт American Airlines перевозив фігуристів, які поверталися з національних змагань.

Відомо, що на борту було двоє громадян з Китаю, група мисливців, яка поверталася з організованої поїздки в Канзасі, студентка коледжу з Огайо, яка летіла додому після похорону свого дідуся. Також на борту були троє інших учнів зі шкіл округу Ферфакс, штат Вірджинія, і шестеро батьків.

У ЗМІ назвали імена кількох жертв авіакатастрофи, а також розповіли деякі деталі про них:

Сара Лі Бест, 33 роки

Як повідомили у ЗМІ, Сара Лі Бест була юристом юридичної фірми Wilkinson Stekloff в округу Колумбія. Рідні згадують її як працьовиту і добру. Її чоловік Деніел Соломон, з яким вона прожила разом майже 10 років, розповів, що вона вміла дивувати. 21 лютого пара мала б святкувати 10 річницю і планувала провести її на Гаваях, де народилася Сара.



Сара Лі Бест загинула в авіакатастрофі / Фото The Washington Post

Юстина Бейер, 42 роки, та 12-річна донька Бріель

Чоловік Юстини та батько дівчинки Енді Бейєр розповів, що у дитинстві у доньки розвинулася нейробластома — тип раку, який вражає нервові клітини. Її мати, Юстина Бейер, яка родом з Польщі, залишила кар'єру медсестри у відділенні невідкладної допомоги, щоб доглядати за донькою в той важкий період, а потім допомогти їй стати однією з кращих фігуристок у своїй віковій групі в країні.

Дівчинка почала кататися на ковзанах у віці 4 років, однак через хворобу дівчинка мала проблеми з нервами в ногах. Втім, це не заважало їй стати гарною фігуристкою у своїй віковій категорії.



Юстина і Бріель Бейєр / Фото The Washington Post

Джонатан Дж. Кампос, 34 роки

Джонатан з 3 років мріяв стати пілотом, і таки втілив свою мрію. Тітка чоловіка говорила з ним напередодні трагедії – перед тим, як літак потрапив в авіакатастрофу. Він був капітаном рейсу 5342 American Eagle.

Кія Даггінс, 30 років

Кія Даггінс – 30-річна адвокатка з цивільних справ. Вона літала до своєї матері, щоб підтримати її під час хірургічного втручання.

Ян Епштейн, 53 роки

Ян Епштейн був одним із бортпровідників, які працювали на борту рейсу American Eagle 5342. Він любив подорожувати та знайомитися з новими людьми.



Ян Епштейн / Фото The Washington Post

Джинна Хан, 13 років і Джин Хан, 49 років

Джинна Хан каталася на ковзанах з 4 років і мріяла стати професійною фігуристкою. Її мати Джин завжди підтримувала доньку й полюбляла відвідувати тренування.

Асра Хусейн, 26 років

26-річна Асра Хусейн поїхала до Канзасу, щоб працювати консультантом з охорони здоров'я. Чоловік пригадує, що Асра хотіла покращити охорону здоров'я у США та зажди намагалася допомогти людям.



Асра Хусейн / Фото The Washington Post

Шон Кей, 11 років, і Джулія Кей, 42 роки

11-річний Шон Кей зацікавився катанням на ковзанах після того, як його старша сестра почала займатися цим видом спорту. Він був найстаршою дитиною у сім'ї, й окрім фігурного катання цікавився грою на електрогітарі. Разом з юним фігуристом у літаку була його мама Джулія.

Ліз Кіз, 33 роки

Ліз Кіз була адвокатом із гострим почуттям гумору, грала на саксофоні, гобої та фаготі. Жінка загинула у день свого народження.



Ліз Кіз / Фото The Washington Post

Олександр Кірсанов, 46 років

Олександр Кірсанов був тренером з фігурного катання на ковзанці в Меріленді під назвою Ice World і клубі фігурного катання Делаварського університету. Він повертався з табору у Вічіті з декількома своїми фігуристами.

Спенсер Лейн, 16 років і Крістін Конрад Лейн, 49 років

Крістін Конрад Лейн і її син Спенсер втілювали в життя його мрії про фігурне катання. Хлопець мріяв потрапити на Олімпіаду. Крістін була графічним дизайнером.



Крістін Конрад Лейн і її син Спенсер / Фото The Washington Post

Сем Ліллі, 28 років

Сем Ліллі був другим пілотом American Eagle Flight 5342. Його батько також був пілотом і 20 років прослужив в армії.

Райан О'Хара, 28 років

Раян О'Хара – командир екіпажу гелікоптера Black Hawk.



Раян О'Хара / Фото The Washington Post

Джессі Пітчер, 30 років

Джессі Пітчер повертався з подорожі. Він був мисливцем і мав власний бізнес.

Лорі Шрок, 56 років і Роберт Шрок, 58 років

Лорі та Роберт Шрок їхали до своєї доньки Еллі. Фермери разом зі своїми котами їхали на зустріч до єдиної доньки.

Венді Джо Шаффер, 35 років

Венді Джо Шаффер поверталася з відрядження.

Євгенія Шишкова, 52 роки, і Вадим Наумов, 55 років

Євгенія Шишкова і Вадим Наумов – відомі російські фігуристи, які тренували молодих фігуристів у Бостоні. Їхній син, 23-річний Максим Наумов, брав участь у чоловічому чемпіонаті США з фігурного катання, посів четверте місце, і вилетів з Канзасу раніше, ніж його батьки.



Подружжя фігуристів Наумових / Фото The Washington Post