Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що місце де сталася трагедія є дуже напруженою зоною польотів. На різних ділянках гелікоптери та літаки злітають там та приземляються. Всім цим керує диспетчер, який перебуває в башті та бачить все.

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Ймовірні обставини авіакатастрофи

Костянтин Криволап підкреслив, що 29 січня у Вашингтоні були хороші погодні умови, тому це не могло стати причиною події. Міжнародна організація з безпеки пропонує версію, яка пов'язана із помилкою пілотів або диспетчерів.

За словами експерта з авіації, пілоти гелікоптера, що зазнав авіатрощі, були досвідченими, адже працювали в ескадрильї, яка обслуговує VIP-персон.

Відомо, що диспетчер запитав у пілота гвинтокрила, який підіймався, чи бачить він літак, який заходить на посадку. Той відповів, що так, але потім літак трохи змінив курс. Мабуть, цей момент пілоти вже не зафіксували,

– зауважив він.

Ймовірно, транспондер, який показує координати повітряного судна в просторі, на військовому гелікоптері був вимкнений. Система попередження про можливе зближення з іншими літаками не спрацювала.

Криволап також зауважив, що авіакатастрофа сталася у дуже напруженому повітряному просторі. Там багато потужного міського освітлення у вечірній час. Пілоти могли втратити просторову орієнтацію.

До слова, за даними NYT, розслідування авіакатастрофи у Вашингтоні вказує на критичні проблеми в системі авіаційної безпеки США. Трагедія сталася через помилки диспетчера, який через надмірне навантаження не встиг запобігти зіткненню літака і вертольота. Крім того, порушення стандартних процедур та відхилення повітряних суден від маршруту посилили ризик аварії.