Авиакатастрофа рейса "Алматы – Нур-Султан": последние новости

Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел по внутреннему рейсу Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета, а затем упал и разбился. Сейчас сообщают о 12 погибших и более 30 раненых. На борту было двое украинцев. Они выжили.

Известно, что в целом на борту было 93 человека, среди которых 5 – члены экипажа.

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На данный момент есть информация о 12 погибших, более 60 человек находятся в больницах. Комитет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что установлены личности семи погибших. Самолет не загорелся, остальных пассажиров эвакуировали.

Что известно об авиакатастрофе в Алматы

Самолет авиакомпании Bek Air летел рейсом "Алматы – Нур-Султан". Утром 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.

Деятельность авиакомпании Bek Air и все полеты лайнеров Fokker-100 в стране временно прекратили, сообщает ТАСС.

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Что известно о пострадавших

Пресс-служба администрации Алматы опубликовала список пострадавших.



Список пострадавших в аварии самолета в Казахстане / Администрация Алматы

30 человек уже доставили в местные больницы.

В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами, в БСМП – пятеро взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 – 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии,

– говорится в сообщении администрации Алматы.

МВД Казахстана уточнил, что на борту самолета находились четверо иностранных граждан. Среди них – двое граждан Украины – Юрий и Яна Сон. Они выжили в авиакатастрофе, но о состоянии их здоровья пока ничего неизвестно. Другие пострадавшие иностранцы – Маг Клыков с Кыргызстана и Нурлан Маулина из Китая.

Смотрите видео о катастрофе в Казахстане:

Отметим, что авиакомпания Bek Air основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, которые осуществляет регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1997 году.

Реакция властей Казахстана на авиакатастрофу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже прокомментировал трагедию в твиттере.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря,

– написал Токаев.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря.Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым.Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) December 27, 2019

Предыдущие версии авиакатастрофы прокомментировал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

"Дважды самолет коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы. Это или ошибка пилота, или технические причины", – заявил Скляр.

По его словам, окончательные причины установит специальная техническая комиссия.

Смотрите видео с места крушения самолета в Казахстане:



Смотрите видео с места крушения самолета в Казахстане:​

Фото с места авиакатастрофы / tengrinews.kz