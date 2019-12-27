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      Авиакатастрофа рейса "Алматы – Нур-Султан": последние новости

      22 Читати новину українською
      В Казахстане упал самолет / dw.com

      Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел по внутреннему рейсу Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета, а затем упал и разбился. Сейчас сообщают о 12 погибших и более 30 раненых. На борту было двое украинцев. Они выжили.

      Известно, что в целом на борту было 93 человека, среди которых 5 – члены экипажа.

      Важно: Авиакатастрофа в Казахстане: опубликован список погибших и пострадавших – видео

      На данный момент есть информация о 12 погибших, более 60 человек находятся в больницах. Комитет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что установлены личности семи погибших. Самолет не загорелся, остальных пассажиров эвакуировали.

      Что известно об авиакатастрофе в Алматы

      Самолет авиакомпании Bek Air летел рейсом "Алматы – Нур-Султан". Утром 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.

      Деятельность авиакомпании Bek Air и все полеты лайнеров Fokker-100 в стране временно прекратили, сообщает ТАСС.

      Читайте также: Авиакатастрофа в Казахстане: приостановлены полеты всех лайнеров Fokker

      Что известно о пострадавших

      Пресс-служба администрации Алматы опубликовала список пострадавших.

      казахстан аварія літак
      Список пострадавших в аварии самолета в Казахстане / Администрация Алматы

      30 человек уже доставили в местные больницы.

      В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами, в БСМП – пятеро взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 – 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии,
      – говорится в сообщении администрации Алматы.

      МВД Казахстана уточнил, что на борту самолета находились четверо иностранных граждан. Среди них – двое граждан Украины – Юрий и Яна Сон. Они выжили в авиакатастрофе, но о состоянии их здоровья пока ничего неизвестно. Другие пострадавшие иностранцы – Маг Клыков с Кыргызстана и Нурлан Маулина из Китая.

      Смотрите видео о катастрофе в Казахстане:

       

      Отметим, что авиакомпания Bek Air основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, которые осуществляет регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1997 году.

      Реакция властей Казахстана на авиакатастрофу

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже прокомментировал трагедию в твиттере.

      Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря,
      написал Токаев.

      Предыдущие версии авиакатастрофы прокомментировал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

      "Дважды самолет коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы. Это или ошибка пилота, или технические причины", – заявил Скляр.

      По его словам, окончательные причины установит специальная техническая комиссия.

      Смотрите видео с места крушения самолета в Казахстане:
       

       

      Смотрите видео с места крушения самолета в Казахстане:​

      Фото с места авиакатастрофы / tengrinews.kz

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      Автор: Олег Шульга , Наталия Пристанская
      Теги: Авиакатастрофа в Алматы Жертвы авиация Постраждалі Новости Казахстана
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