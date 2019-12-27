Авіакатастрофа рейсу "Алмати – Нур-Султан": останні новини
Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту, а потім впав і розбився. Наразі повідомляють про 12 загиблих та понад 30 поранених. На борту були двоє українців. Вони вижили.
Відомо, що загалом на борту було 93 людей, а також 5 членів екіпажу.
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Наразі є інформація про 12 загиблих, понад 60 людей перебувають у лікарнях. Комітет з надзвичайних ситуацій повідомив, що встановлені особи семи загиблих. Літак не загорівся, решту пасажирів евакуювали.
Що відомо про авіакатастрофу в Алмати
Літак авіакомпанії Bek Air летів за рейсом Алмати – Нур-Султан. Вранці 27 грудня після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.
Діяльність авіакомпанії Bek Air та всі польоти лайнерів Fokker-100 в країні тимчасово припинили, повідомляє ТАСС.
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Що відомо про постраждалих
Пресслужба адміністрації Алмати опублікувала список постраждалих.
Список постраждалих в аварії літака в Казахстані / Адміністрація Алмати
30 людей вже доставили у місцеві лікарні.
До Центру дитячої невідкладної медичної допомоги доставлено вісьмох дітей при свідомості з політравмами, до ЛШНД – п'ятеро дорослих з політравмами. В МКЛ №4 – 17 пацієнтів у вкрай важкому стані,
– йдеться в повідомленні адміністрації Алмати.
МВС Казахстану уточнило, що на борту літака перебували четверо іноземних громадян. Серед них – двоє громадян України – Юрій та Яна Сон. Вони вижили у авіакатастрофі, але про стан їхнього здоров'я наразі нічого невідомо. Інші постраждалі іноземці – Маг Кликов із Киргизстану та Нурлан Мауліна з Китаю.
Дивіться відео про катастрофу в Казахстані:
Відзначимо, що авіакомпанія Bek Air заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала 1997 року.
Реакція влади Казахстану на авіакатастрофу
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вже прокоментував трагедію у твіттері.
Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблих громадян при падінні літака біля Алмати сьогодні вранці, 27 грудня,
– написав Токаєв.
Попередні версії авіакатастрофи прокоментував заступник прем’єр-міністра Казахстану Роман Скляр.
"Двічі літак торкнувся хвостом злітно-посадкової смуги. Це або помилка пілота, або технічні причини", – заявив Скляр.
За його словами, остаточні причини встановить спеціальна технічна комісія.
Дивіться відео з місця аварії літака у Казахстані:
Фото з місця авіакатастрофи / tengrinews.kz