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      Авіакатастрофа рейсу "Алмати – Нур-Султан": останні новини

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      У Казахстані впав літак / dw.com

      Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту, а потім впав і розбився. Наразі повідомляють про 12 загиблих та понад 30 поранених. На борту були двоє українців. Вони вижили.

      Відомо, що загалом на борту було 93 людей, а також 5 членів екіпажу.

      Важливо: Авіакатастрофа у Казахстані: опубліковано список загиблих і постраждалих – відео

      Наразі є інформація про 12 загиблих, понад 60 людей перебувають у лікарнях. Комітет з надзвичайних ситуацій повідомив, що встановлені особи семи загиблих. Літак не загорівся, решту пасажирів евакуювали.

      Що відомо про авіакатастрофу в Алмати

      Літак авіакомпанії Bek Air летів за рейсом Алмати – Нур-Султан. Вранці 27 грудня після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.

      Діяльність авіакомпанії Bek Air та всі польоти лайнерів Fokker-100 в країні тимчасово припинили, повідомляє ТАСС.

      Читайте також: Авіакатастрофа в Казахстані: припинені польоти всіх лайнерів Fokker

      Що відомо про постраждалих 

      Пресслужба адміністрації Алмати опублікувала список постраждалих.

      казахстан аварія літак
      Список постраждалих в аварії літака в Казахстані / Адміністрація Алмати

      30 людей вже доставили у місцеві лікарні.

      До Центру дитячої невідкладної медичної допомоги доставлено вісьмох дітей при свідомості з політравмами, до ЛШНД – п'ятеро дорослих з політравмами. В МКЛ №4 – 17 пацієнтів у вкрай важкому стані,
      – йдеться в повідомленні адміністрації Алмати.

      МВС Казахстану уточнило, що на борту літака перебували четверо іноземних громадян. Серед них – двоє громадян України – Юрій та Яна Сон. Вони вижили у авіакатастрофі, але про стан їхнього здоров'я наразі нічого невідомо. Інші постраждалі іноземці – Маг Кликов із Киргизстану та Нурлан Мауліна з Китаю.

      Дивіться відео про катастрофу в Казахстані:

      Відзначимо, що авіакомпанія Bek Air заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала 1997 року.

      Реакція влади Казахстану на авіакатастрофу

      Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вже прокоментував трагедію у твіттері. 

      Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблих громадян при падінні літака біля Алмати сьогодні вранці, 27 грудня,
      – написав Токаєв.

      Попередні версії авіакатастрофи прокоментував заступник прем’єр-міністра Казахстану Роман Скляр.

      "Двічі літак торкнувся хвостом злітно-посадкової смуги. Це або помилка пілота, або технічні причини", – заявив Скляр.

      За його словами, остаточні причини встановить спеціальна технічна комісія.

      Дивіться відео з місця аварії літака у Казахстані:

       

      Фото з місця авіакатастрофи / tengrinews.kz

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      Автор: Олег Шульга, Наталія Пристанська
      Теги: авіація Жертви Авіакатастрофа в Алмати Новини Казахстану Постраждалі
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