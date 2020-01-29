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      Авиакатастрофа в Афганистане: чиновники назвали причину падения самолета

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      Авиакатастрофа в Афганистане / www.1tvnews.af

      Утром 27 января в провинции Газни, что в Афганистане, упал военный самолет. Сначала появилась информация о том, что это был пассажирский борт с 83 пассажирами на борту. За несколько часов талибы, которые контролируют эту территорию в Афганистане, сообщили, что разбилось американское военное судно.

      Также талибы добавили, что это они сбили американский самолет. Однако в афганской службе гражданской авиации сообщили, что борт упал по техническим причинам.

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      Также в сообщении отметили, что талибы не причастны к сбитию военного судна. Версию о технических неполадках подтверждает и то, что на самолете нет признаков сбития.

      По словам директора подразделения по контролю за воздушным движением Гулама Масума, американский военный борт разбился из-за отказа двигателя. Известно, что пилот пытался совершить аварийную посадку в аэропорту города Шаран, граничащей с Газни.

      Что известно об авиакатастрофе в Афганистане:

      • Самолет упал утром 27 января в провинции Газни, расположенной в центральной части Афганистана. Было несколько версий, почему могла произойти авиакатастрофа.
      • Сначала не было точно известно, какой именно самолет упал. Предполагали, что это мог быть пассажирский самолет с 83 людьми на борту. Местные СМИ заявляли, что разбился самолет государственной компании Ariana Afghan Airlines. Однако в авиакомпании эту информацию опровергли.
      • За несколько часов появилась другая версия – в Афганистане разбился американский военный борт. Исламисты передали: среди погибших – несколько офицеров и солдат американской армии. Вечером 27 января американская сторона подтвердила этот факт, однако остается немногословной.
      • На месте авиакатастрофы в Афганистане нашли тела американских военных. США забрали их тела с места аварии.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Катастрофа Жертвы Афганістан Авиакатастрофа в Афганистане
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