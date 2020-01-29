Авиакатастрофа в Афганистане: чиновники назвали причину падения самолета

Утром 27 января в провинции Газни, что в Афганистане, упал военный самолет. Сначала появилась информация о том, что это был пассажирский борт с 83 пассажирами на борту. За несколько часов талибы, которые контролируют эту территорию в Афганистане, сообщили, что разбилось американское военное судно.

Также талибы добавили, что это они сбили американский самолет. Однако в афганской службе гражданской авиации сообщили, что борт упал по техническим причинам.

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Также в сообщении отметили, что талибы не причастны к сбитию военного судна. Версию о технических неполадках подтверждает и то, что на самолете нет признаков сбития.

По словам директора подразделения по контролю за воздушным движением Гулама Масума, американский военный борт разбился из-за отказа двигателя. Известно, что пилот пытался совершить аварийную посадку в аэропорту города Шаран, граничащей с Газни.

Что известно об авиакатастрофе в Афганистане: