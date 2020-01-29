Авіакатастрофа в Афганістані: чиновники назвали причину падіння літака
Вранці 27 січня у провінції Газні, що в Афганістані, впав військовий літак. Спершу з'явилася інформація про те, що це був пасажирський борт з 83 людьми на борту. За декілька годин таліби, які контролюють цю територію в Афганістані, повідомили, що розбилося американське військове судно.
Також таліби додали, що це вони збили американський літак. Однак в афганській службі цивільної авіації повідомили, що борт впав з технічних причин.
До теми: У Росії літак з 77 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку: що відомо
Також у повідомленні наголосили, що таліби не причетні до збиття військового судна. Версію про технічні несправності підтверджує і те, що на літак не має ознак збиття.
За словами директора підрозділу з контролю за повітряним рухом Гулама Масума, американський військовий борт розбився через відмову двигуна. Відомо, що пілот намагався здійснити аварійну посадку в аеропорту міста Шарана, що межує з Газні".
Що відомо про авіакатастрофу в Афганістані:
- Літак впав вранці 27 січня у провінції Газні, що розташована у центральній частині Афганістану. Було декілька версій, чому могла статися авіакатастрофа.
- Спершу не було точно відомо, який саме літак впав. Припускали, що це міг бути пасажирський літак з 83 людьми на борту. Місцеві ЗМІ заявляли, що розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines. Однак в авіакомпанії цю інформацію спростували.
- За кілька годин з'явилася інша версія – в Афганістані розбився американський військовий борт. Ісламісти передали: серед загиблих – кілька офіцерів і солдатів американської армії. Ввечері 27 січня американська сторона підтвердила цей факт, проте залишається небагатослівною.
- На місці авіакатастрофи в Афганістані знайшли тіла американських військових. США забрали їхні тіла з місця аварії.