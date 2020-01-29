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      Авіакатастрофа в Афганістані: чиновники назвали причину падіння літака

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      Авіакатастрофа в Афганістані / www.1tvnews.af

      Вранці 27 січня у провінції Газні, що в Афганістані, впав військовий літак. Спершу з'явилася інформація про те, що це був пасажирський борт з 83 людьми на борту. За декілька годин таліби, які контролюють цю територію в Афганістані, повідомили, що розбилося американське військове судно.

      Також таліби додали, що це вони збили американський літак. Однак в афганській службі цивільної авіації повідомили, що борт впав з технічних причин.

      До теми: У Росії літак з 77 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку: що відомо

      Також у повідомленні наголосили, що таліби не причетні до збиття військового судна. Версію про технічні несправності підтверджує і те, що на літак не має ознак збиття.

      За словами директора підрозділу з контролю за повітряним рухом Гулама Масума, американський військовий борт розбився через відмову двигуна. Відомо, що пілот намагався здійснити аварійну посадку в аеропорту міста Шарана, що межує з Газні".

      Що відомо про авіакатастрофу в Афганістані:

      • Літак впав вранці 27 січня у провінції Газні, що розташована у центральній частині Афганістану. Було декілька версій, чому могла статися авіакатастрофа. 
      • Спершу не було точно відомо, який саме літак впав. Припускали, що це міг бути пасажирський літак з 83 людьми на борту. Місцеві ЗМІ заявляли, що розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines. Однак в авіакомпанії цю інформацію спростували.
      • За кілька годин з'явилася інша версія – в Афганістані розбився американський військовий борт. Ісламісти передали: серед загиблих – кілька офіцерів і солдатів американської армії. Ввечері 27 січня американська сторона підтвердила цей факт, проте залишається небагатослівною.
      • На місці авіакатастрофи в Афганістані знайшли тіла американських військових. США забрали їхні тіла з місця аварії.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авіакатастрофа в Афганістані Афганістан Жертви Катастрофа
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