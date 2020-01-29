Авіакатастрофа в Афганістані: чиновники назвали причину падіння літака

Вранці 27 січня у провінції Газні, що в Афганістані, впав військовий літак. Спершу з'явилася інформація про те, що це був пасажирський борт з 83 людьми на борту. За декілька годин таліби, які контролюють цю територію в Афганістані, повідомили, що розбилося американське військове судно.

Також таліби додали, що це вони збили американський літак. Однак в афганській службі цивільної авіації повідомили, що борт впав з технічних причин.

До теми: У Росії літак з 77 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку: що відомо

Також у повідомленні наголосили, що таліби не причетні до збиття військового судна. Версію про технічні несправності підтверджує і те, що на літак не має ознак збиття.

За словами директора підрозділу з контролю за повітряним рухом Гулама Масума, американський військовий борт розбився через відмову двигуна. Відомо, що пілот намагався здійснити аварійну посадку в аеропорту міста Шарана, що межує з Газні".

Що відомо про авіакатастрофу в Афганістані: