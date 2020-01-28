В России самолет с 77 пассажирами на борту совершил экстренную посадку: что известно

В аэропорту Новосибирска экстренно приземлился самолет Embraer. На его борту находились 77 пассажиров. Решение об экстренной посадке принял экипаж самолета.

Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачево.

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Неприятный случай произошел в 17:42 по местному времени (12:42 по Киеву). Экстренное приземление выполнили, потому что таким было "решение экипажа".

Экипаж самолета Embraer авиакомпании S7 вылетел из Новосибирска в Екатеринбург. Впоследствии сработала сигнализация о технической неисправности. Экипаж принял решение вернуть воздушное судно в аэропорт вылета. На борту находились 77 пассажиров и двое членов экипажа.

27 января в России самолет вынужден был вернуться в аэропорт Хабаровска из-за сообщения о взрывчатке на борту.

Что такое Embraer? Бразильский авиастроительный конгломерат, который производит коммерческие, военные, корпоративные и сельскохозяйственные самолеты, а также предоставляет услуги в области авиации.

Что известно о S7 Airlines? Российская авиакомпания, которая владеет крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов. Три крупнейших авиатранспортных узла расположены в Москве, Новосибирске и Иркутске.