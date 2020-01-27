В России сообщили о взрывчатке на борту самолета

В России самолет вынужден был вернуться в аэропорт Хабаровска из-за сообщения о взрывчатке на борту.

Об этом сообщило пророссийское агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах.

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На борту самолета, совершавшего полет из Хаборовска в Москву, было 262 пассажира и 10 членов экипажа. Сообщение о взрывчатке поступило на высоте почти 10 тысяч метров.

"Самолет "Хабаровск – Москва" совершил посадку в штатном режиме. Сейчас всех пассажиров эвакуировали, оперативные службы приступают к осмотру лайнера", – говорится в сообщении агентства.

К слову, недавно в Румынии пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который совершал полет из Бухареста в Лондон, совершил экстренную посадку из-за задымления в салоне. Видео с борта задымленного самолета – смотрите по ссылке.