В Росії повідомили про вибухівку на борту літака

В Росії літак змушений був повернутися в аеропорт Хабаровська через повідомлення про вибухівку на борту.

Про це повідомило проросійське агенство ТАСС, посилаючись на власні джерела в екстренних службах.

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На борту літака, який здійснював політ з Хаборовська до Москви, було 262 пасажири і 10 членів екіпажу. Повідомлення про вибухівку надійшло на висоті майже 10 тисяч метрів.

"Літак "Хабаровськ – Москва" здійснив посадку в штатному режимі. Наразі всіх пасажирів евакуювали, оперативні служби приступають до огляду лайнера", – йдеться у повідомленні агентства.

До слова, нещодавно у Румунії пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair, який летів з Бухареста до Лондона, здійснив екстренну посадку через задимлення у салоні. Відео з борту задимленого літака – дивіться за посилання.