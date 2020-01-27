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      В Росії повідомили про вибухівку на борту літака

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      В Росії повідомили про вибухівку на борту літака / tass.ru

      В Росії літак змушений був повернутися в аеропорт Хабаровська через повідомлення про вибухівку на борту.

      Про це повідомило проросійське агенство ТАСС, посилаючись на власні джерела в екстренних службах. 

      До слова: Іран збив літак МАУ двома ракетами: з’явилось відео, на якому чітко видно влучання

      На борту літака, який здійснював політ з Хаборовська до Москви, було 262 пасажири і 10 членів екіпажу. Повідомлення про вибухівку надійшло на висоті майже 10 тисяч метрів.

      "Літак "Хабаровськ – Москва" здійснив посадку в штатному режимі. Наразі всіх пасажирів евакуювали, оперативні служби приступають до огляду лайнера", – йдеться у повідомленні агентства.

      До слова, нещодавно у Румунії пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair, який летів з Бухареста до Лондона, здійснив екстренну посадку через задимлення у салоні. Відео з борту задимленого літака – дивіться за посилання. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії авіація
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