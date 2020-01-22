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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Літак авіакомпанії Ryanair загорівся у повітрі: відео з борту

      1365 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото / commons.wikimedia.org

      У Румунії пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair здійснив екстренну посадку через задимлення у салоні.

      За інформацією видання The Aviation Herald, літак прямував до Лондона, а на його борту було 169 пасажирів.

      До слова: Іран збив літак МАУ двома ракетами: з’явилось відео, на якому чітко видно влучання

      "Літак Boeing 737-800 від Ryanair, який здійснював політ з Бухареста до Лондона зі 169 пасажирами на борту, подав сигнал лиха через задимлення у салоні", – йдеться у повідомленні.

      На думку пілота, задимлення відбулось через неправильне розмороження літака перед зльотом.

      За попередньою інформацією, як тільки лайнер припинив набирати висоту, то диспетчеру надійшло повідомлення, що ситуація на борту стабілізувалась, й сигнал лиха скасували. Попри це літак все ж повернувся до аеропорту Бухареста через годину після зльоту. Через екстрену посадку рейс до Лондона затриманий на 8,5 годин.

      На відео, яке опублікували пасажири, помітно густий дим в салоні літака та чути панічні вигуки людей.

      Дивіться відео задимлення літака Boeing 737-800:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України авіація Румунія Ryanair
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