Літак авіакомпанії Ryanair загорівся у повітрі: відео з борту

У Румунії пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair здійснив екстренну посадку через задимлення у салоні.

За інформацією видання The Aviation Herald, літак прямував до Лондона, а на його борту було 169 пасажирів.

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"Літак Boeing 737-800 від Ryanair, який здійснював політ з Бухареста до Лондона зі 169 пасажирами на борту, подав сигнал лиха через задимлення у салоні", – йдеться у повідомленні.

На думку пілота, задимлення відбулось через неправильне розмороження літака перед зльотом.

За попередньою інформацією, як тільки лайнер припинив набирати висоту, то диспетчеру надійшло повідомлення, що ситуація на борту стабілізувалась, й сигнал лиха скасували. Попри це літак все ж повернувся до аеропорту Бухареста через годину після зльоту. Через екстрену посадку рейс до Лондона затриманий на 8,5 годин.

На відео, яке опублікували пасажири, помітно густий дим в салоні літака та чути панічні вигуки людей.

Дивіться відео задимлення літака Boeing 737-800: