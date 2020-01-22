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      Самолет авиакомпании Ryanair загорелся в воздухе: видео с борта

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      Иллюстративное фото / commons.wikimedia.org

      В Румынии пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку из-за задымления в салоне.

      По информации издания The Aviation Herald, самолет направлялся в Лондон, а на его борту было 169 пассажиров.

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      "Самолет Boeing 737-800 от Ryanair, который совершал полет из Бухареста в Лондон со 169 пассажирами на борту подал сигнал бедствия из-за задымления в салоне", – говорится в сообщении.

      По мнению пилота, задымление произошло из-за неправильного размораживания самолета перед взлетом.

      По предварительной информации, как только лайнер прекратил набирать высоту, то диспетчеру поступило сообщение, что ситуация на борту стабилизировалась, и сигнал бедствия отменили. Несмотря на это самолет все же вернулся в аэропорт Бухареста через час после взлета. Из-за экстренной посадки рейс в Лондон задержан на 8,5 часов.

      На видео, которое опубликовали пассажиры, заметно густой дым в салоне самолета и слышаны панические возгласы людей.

      Смотрите видео задымления в самолете Boeing 737-800:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Ryanair Румыния авиация
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