В Хорватии разбился военный вертолет, есть погибшие: фото

Неподалеку от хорватского города Шибеник военный вертолет во время учений упал в Адриатическое море. Спасатели уже достали из моря тело первого погибшего члена экипажа, остальных – ищут.

Известно также, что во время полета на борту был еще один член экипажа. Впрочем, его поиски до сих пор продолжаются, пишет хорватское издание Slobodna Dalmacija.

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Для поиска в море направили поисковый катер. В поисково-спасательной операции также участвуют вертолеты из состава береговой охраны и пожарные.

В Министерстве обороны Хорватии уверяют, что принимают все необходимые меры для поиска и спасения еще одного члена экипажа.

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