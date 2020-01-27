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      В Хорватии разбился военный вертолет, есть погибшие: фото

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      В Хорватии ищут члена экипажа упавшего в море военного самолета / vecernji.hr

      Неподалеку от хорватского города Шибеник военный вертолет во время учений упал в Адриатическое море. Спасатели уже достали из моря тело первого погибшего члена экипажа, остальных – ищут.

      Известно также, что во время полета на борту был еще один член экипажа. Впрочем, его поиски до сих пор продолжаются, пишет хорватское издание Slobodna Dalmacija.

      Важно! В Афганистане разбился пассажирский самолет, на борту которого было 83 человека

      Для поиска в море направили поисковый катер. В поисково-спасательной операции также участвуют вертолеты из состава береговой охраны и пожарные.

      В Министерстве обороны Хорватии уверяют, что принимают все необходимые меры для поиска и спасения еще одного члена экипажа.

      Авария военного самолета в Хорватии: смотрите фото издания Vecernji list

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Аварии и ДТП Хорватия Жертвы авиация
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