У Хорватії розбився військовий гелікоптер, є загиблі: фото

Неподалік хорватського міста Шибенік військовий гелікоптер під час навчань впав в Адріатичне море. Рятувальники вже дістали з моря тіло першого загиблого члена екіпажу, решту – шукають.

Відомо також, що під час польоту був ще один член екіпажу. Втім його пошуки досі тривають, пише хорватське видання Slobodna Dalmacija.

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Для пошуку у море здійняли пошуковий катер. Участь у пошуково-рятувальній операції також беруть гелікоптери зі складу берегової охорони та пожежники.

У Міністерстві оборони Хорватії запевняють, що вживають усіх необхідних заходів для пошуку та порятунку ще одного члена екіпажу.

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