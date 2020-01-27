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      У Хорватії розбився військовий гелікоптер, є загиблі: фото

      7300 Читать новость на русском
      У Хорватії шукають члена екіпажу військового літака, що впав у море / vecernji.hr

      Неподалік хорватського міста Шибенік військовий гелікоптер під час навчань впав в Адріатичне море. Рятувальники вже дістали з моря тіло першого загиблого члена екіпажу, решту – шукають.

      Відомо також, що під час польоту був ще один член екіпажу. Втім його пошуки досі тривають, пише хорватське видання Slobodna Dalmacija.

      Важливо! В Афганістані розбився пасажирський літак, на борту якого було 83 людей

      Для пошуку у море здійняли пошуковий катер. Участь у пошуково-рятувальній операції також беруть гелікоптери зі складу берегової охорони та пожежники.

      У Міністерстві оборони Хорватії запевняють, що вживають усіх необхідних заходів для пошуку та порятунку ще одного члена екіпажу.

      Аварія військового літака у Хорватії: дивіться фото видання Vecernji list

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Аварії та ДТП авіація Жертви Хорватія
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