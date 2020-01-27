У Хорватії розбився військовий гелікоптер, є загиблі: фото
Неподалік хорватського міста Шибенік військовий гелікоптер під час навчань впав в Адріатичне море. Рятувальники вже дістали з моря тіло першого загиблого члена екіпажу, решту – шукають.
Відомо також, що під час польоту був ще один член екіпажу. Втім його пошуки досі тривають, пише хорватське видання Slobodna Dalmacija.
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Для пошуку у море здійняли пошуковий катер. Участь у пошуково-рятувальній операції також беруть гелікоптери зі складу берегової охорони та пожежники.
У Міністерстві оборони Хорватії запевняють, що вживають усіх необхідних заходів для пошуку та порятунку ще одного члена екіпажу.
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