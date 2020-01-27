В Афганістані розбився пасажирський літак, на борту якого було 83 людей

В Афганістані розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines, який здійснював внутрішній рейс з Кабула в Герат. Під час авіакатастрофи на борту літака перебували 83 людини.

Авіакатастрофа трапилася у провінції Газні у центральній частині країни, повідомляє Hürriyet.

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Як пише видання Tolo News, лайнер упав на територію, контрольовану талібами. Це значно ускладнює можливість того, аби можливим постраждалим допомогли рятувальники.

До місця авіакатастрофи першими добралися саме бойовики "Талібану", які намагалися боротися з пожежею, що виникла на місці падіння літака.

Водночас у компанії Ariana Afghan Airlines поки не підтвердили, що саме їхній літак зазнав авіакатастрофи.

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