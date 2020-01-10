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      Авіакатастрофа в Казахстані: влада назвала основну версію трагедії

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      Авіакатастрофа у Казахстані / Getty images

      Основною версією катастрофи літака Bek Air, що сталася поблизу Алмати 27 грудня 2019 року, є версія обмерзання повітряного судна. У жахливій авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу.

      Про це на спеціальному брифінгу розповів заступник прем'єр-міністра Казахстану Роман Скляр, передає Tengri News.

      Дивіться також: Авіакатастрофа в Казахстані: з'явилось відео смертельного падіння літака

      З урахуванням вивченої метеорологічної інформації та аналізу даних бортового самописця основною версією катастрофи є обмерзання повітряного судна,
      – наголосив він.

      Водночас, урядова комісія зі встановлення причин катастрофи не виключає ймовірність відкладення льоду на поверхні повітряного судна, під час стоянки. Та тривала 2 доби.

      Роботи з обробки цього повітряного судна спеціальною рідиною від зледеніння були виконані частково. За рішенням командира обробили тільки стабілізатор, крила літака не оброблялися,
      – уточнив Скляр.

      Що відомо про авіакатастрофу в Казахстані?Літак авіакомпанії Bek Air летів за рейсом Алмати – Нур-Султан. Вранці 27 грудня після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора.

      На борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири. Під час авіакатастрофи загинули 12 осіб. Ще 49 пасажирів рейсу потрапили у лікарні, з них 18 – у важкому стані. На борту також були двоє українців – Юрій та Яна Сон. Вони вижили під час цього страшного падіння.

      Авіакатастрофа у Казахстані: дивіться відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: авіація Авіакатастрофа в Алмати Новини Казахстану
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