Авіакатастрофа в Казахстані: влада назвала основну версію трагедії

Основною версією катастрофи літака Bek Air, що сталася поблизу Алмати 27 грудня 2019 року, є версія обмерзання повітряного судна. У жахливій авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу.

Про це на спеціальному брифінгу розповів заступник прем'єр-міністра Казахстану Роман Скляр, передає Tengri News.

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З урахуванням вивченої метеорологічної інформації та аналізу даних бортового самописця основною версією катастрофи є обмерзання повітряного судна,

– наголосив він.

Водночас, урядова комісія зі встановлення причин катастрофи не виключає ймовірність відкладення льоду на поверхні повітряного судна, під час стоянки. Та тривала 2 доби.

Роботи з обробки цього повітряного судна спеціальною рідиною від зледеніння були виконані частково. За рішенням командира обробили тільки стабілізатор, крила літака не оброблялися,

– уточнив Скляр.

Що відомо про авіакатастрофу в Казахстані?Літак авіакомпанії Bek Air летів за рейсом Алмати – Нур-Султан. Вранці 27 грудня після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора.



На борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири. Під час авіакатастрофи загинули 12 осіб. Ще 49 пасажирів рейсу потрапили у лікарні, з них 18 – у важкому стані. На борту також були двоє українців – Юрій та Яна Сон. Вони вижили під час цього страшного падіння.

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