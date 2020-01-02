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      Авіакатастрофа в Казахстані: з'явилось відео смертельного падіння літака

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      Смертельне падіння літака у Казахстані / kursiv.kz

      У мережі з'явилось відео падіння пасажирського літака авіакомпанії "Бек Ейр" у Казахстані 27 грудня 2019 року. Тоді в катастрофі під Алмати загинули 12 осіб, ще десятки отримали поранення.

      Ролик з'явився на каналі Joella Horn в ютубі. Найімовірніше, він був знятий камерами спостереження.

      Важливо: Авіакатастрофа рейсу "Алмати – Нур-Султан": головне

      На опублікованих кадрах спочатку видно засніжену трасу та ліхтарі, а потім з'явився сам літак. Він ковзнув по снігу, пробив паркан, а тоді на повному ходу врізався в будівлю. Найбільше постраждав хвіст літака та ліве крило.

      Момент удару літака об землю, судячи з відео, стався о 7:23.

      Падіння літака в Казахстані: відео

       

      Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

      • Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту.
      • Після вильоту з аеропорту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.
      • На борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири.
      • Під час авіакатастрофи загинули 12 осіб, ще 49 потрапили у лікарні.
      • На борту також були двоє українців – Юрій та Яна Сон. Вони вижили під час цього страшного падіння.
      • Причинами аварії могли стати: помилка пілотів, технічні причини або помилка в роботі навігаційних служб.

       Авіакатастрофа у Казахстані: дивіться відео

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Авіакатастрофа в Алмати Жертви авіація Новини Казахстану
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