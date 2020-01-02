Авіакатастрофа в Казахстані: з'явилось відео смертельного падіння літака

У мережі з'явилось відео падіння пасажирського літака авіакомпанії "Бек Ейр" у Казахстані 27 грудня 2019 року. Тоді в катастрофі під Алмати загинули 12 осіб, ще десятки отримали поранення.

Ролик з'явився на каналі Joella Horn в ютубі. Найімовірніше, він був знятий камерами спостереження.

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На опублікованих кадрах спочатку видно засніжену трасу та ліхтарі, а потім з'явився сам літак. Він ковзнув по снігу, пробив паркан, а тоді на повному ходу врізався в будівлю. Найбільше постраждав хвіст літака та ліве крило.

Момент удару літака об землю, судячи з відео, стався о 7:23.

Падіння літака в Казахстані: відео

Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту.

Після вильоту з аеропорту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.

На борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири.

Під час авіакатастрофи загинули 12 осіб, ще 49 потрапили у лікарні.

На борту також були двоє українців – Юрій та Яна Сон. Вони вижили під час цього страшного падіння.

Причинами аварії могли стати: помилка пілотів, технічні причини або помилка в роботі навігаційних служб.

Авіакатастрофа у Казахстані: дивіться відео