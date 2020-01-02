Авиакатастрофа в Казахстане: появилось видео смертельного падения самолета

В сети появилось видео падения пассажирского самолета авиакомпании "Бек Эйр" в Казахстане 27 декабря 2019 года. Тогда в катастрофе под Алматы погибли 12 человек, еще десятки получили ранения.

Ролик появился на канале Joella Horn в ютубе. Вероятнее всего, он был снят камерами наблюдения.

Важно: Авиакатастрофа рейса "Алматы – Нур-Султан": главное

На опубликованных кадрах сначала видно заснеженную трассу и фонари, а потом появился и сам самолет. Он скользнул по снегу, пробил забор, а тогда на полном ходу врезался в здание. Больше всего пострадал хвост самолета и левое крыло.

Момент удара самолета о землю, судя по видео, произошел в 7:23.

Падение самолета в Казахстане: видео

Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел внутренним рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета.

После вылета из аэропорта самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.

На борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира.

Во время авиакатастрофы погибли 12 человек, еще 49 попали в больницы.

На борту были двое украинцев – Юрий и Яна Сон. Они выжили во время этого страшного падения.

Причинами аварии могли стать: ошибка пилотов, технические причины или ошибка в работе навигационных служб.

Авиакатастрофа в Казахстане: смотрите видео