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      Авиакатастрофа в Казахстане: появилось видео смертельного падения самолета

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      Смертельное падение самолета в Казахстане / kursiv.kz

      В сети появилось видео падения пассажирского самолета авиакомпании "Бек Эйр" в Казахстане 27 декабря 2019 года. Тогда в катастрофе под Алматы погибли 12 человек, еще десятки получили ранения.

      Ролик появился на канале Joella Horn в ютубе. Вероятнее всего, он был снят камерами наблюдения.

      Важно: Авиакатастрофа рейса "Алматы – Нур-Султан": главное

      На опубликованных кадрах сначала видно заснеженную трассу и фонари, а потом появился и сам самолет. Он скользнул по снегу, пробил забор, а тогда на полном ходу врезался в здание. Больше всего пострадал хвост самолета и левое крыло.

      Момент удара самолета о землю, судя по видео, произошел в 7:23.

      Падение самолета в Казахстане: видео

       

      Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

      • Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел внутренним рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета.
      • После вылета из аэропорта самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.
      • На борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира.
      • Во время авиакатастрофы погибли 12 человек, еще 49 попали в больницы.
      • На борту были двое украинцев – Юрий и Яна Сон. Они выжили во время этого страшного падения.
      • Причинами аварии могли стать: ошибка пилотов, технические причины или ошибка в работе навигационных служб.

      Авиакатастрофа в Казахстане: смотрите видео

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Авиакатастрофа в Алматы Жертвы авиация Новости Казахстана
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