Авиакатастрофа в Казахстане: власти назвали основную версию трагедии

Основной версией катастрофы самолета Bek Air, произошедшей вблизи Алматы 27 декабря 2019 года, является версия обледенения воздушного судна. В ужасной авиакатастрофе погибли 12 человек, в том числе командир экипажа.

Об этом на специальном брифинге рассказал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, передает Tengri News.

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С учетом изученной метеорологической информации и анализа данных бортового самописца основной версией катастрофы является обледенение воздушного судна,

– подчеркнул он.

В то же время, правительственная комиссия по установлению причин катастрофы не исключает вероятность отложения льда на поверхности воздушного судна, во время стоянки. Она длилась 2 суток.

Работы по обработке этого воздушного судна специальной жидкостью от обледенения были выполнены частично. По решению командира обработали только стабилизатор, крылья самолета не обрабатывались,

– уточнил Скляр.

Что известно об авиакатастрофе в Казахстане?Самолет авиакомпании Bek Air летел по рейсу Алматы – Нур-Султан. Утром 27 декабря после вылета из аэропорта он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора.



На борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира. Во время авиакатастрофы погибли 12 человек. Еще 49 пассажиров рейса попали в больницы, из них 18 – в тяжелом состоянии. На борту были двое украинцев – Юрий и Яна Сон. Они выжили во время этого страшного падения.

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