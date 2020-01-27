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      В Афганистане разбился пассажирский самолет, на борту которого было 83 человека

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      В Афганистане разбился пассажирский самолет / commons.wikimedia.org

      В Афганистане утром в понедельник, 27 января, разбился самолет, совершавший внутренний рейс из Кабула в Герат. Во время авиакатастрофы на борту самолета находились 83 человека.

      Авиакатастрофа произошла в провинции Газни в центральной части страны, сообщает Hürriyet.

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      Как пишет издание Tolo News, лайнер упал на территорию, контролируемую талибами. Это значительно усложняет возможность того, чтобы возможным пострадавшим помогли спасатели.

      К месту авиакатастрофы первыми добрались именно боевики "Талибана", которые пытались бороться с пожаром, возникшим на месте падения самолета.

      На место падения лайнера отправляются специально обученные правительственные войска. Кроме того, в пригорских регионах Афганистана, где и разбился самолет, неблагоприятные погодные условия. Это тоже может ощутимо помешать спасательной операции.

      Сначала сообщалось, что разбился самолет государственной компании Ariana Afghan Airlines. Впрочем, в самой компании эту информацию не подтвердили.

      Впоследствии пресс-секретарь губернатора провинции Газни эту информацию опровергла. Зато второй вице-президент страны Сарвар Даниш подтвердил, что самолет принадлежал именно государственной авиакомпании, сообщает издание Did Press Agency.

      Пресс-секретарь губернатора региона также отметила, что, вероятнее всего, авиакатастрофа произошла из-за технических неполадок с самолетом.

      Известно также, что говорится про самолет Boeing 737-470, который выполнял рейс AFG507A между Кабулом и Гератом. Интересно, что для такого полета ему стоило совершать полет четко на восток, впрочем упал южнее столицы.

      Регион, в котором упал самолет: смотрите карту

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: авиация Авиакатастрофа в Афганистане Афганістан
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