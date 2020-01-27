В Афганистане разбился пассажирский самолет, на борту которого было 83 человека

В Афганистане утром в понедельник, 27 января, разбился самолет, совершавший внутренний рейс из Кабула в Герат. Во время авиакатастрофы на борту самолета находились 83 человека.

Авиакатастрофа произошла в провинции Газни в центральной части страны, сообщает Hürriyet.

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Как пишет издание Tolo News, лайнер упал на территорию, контролируемую талибами. Это значительно усложняет возможность того, чтобы возможным пострадавшим помогли спасатели.

К месту авиакатастрофы первыми добрались именно боевики "Талибана", которые пытались бороться с пожаром, возникшим на месте падения самолета.

На место падения лайнера отправляются специально обученные правительственные войска. Кроме того, в пригорских регионах Афганистана, где и разбился самолет, неблагоприятные погодные условия. Это тоже может ощутимо помешать спасательной операции.

Сначала сообщалось, что разбился самолет государственной компании Ariana Afghan Airlines. Впрочем, в самой компании эту информацию не подтвердили.

Впоследствии пресс-секретарь губернатора провинции Газни эту информацию опровергла. Зато второй вице-президент страны Сарвар Даниш подтвердил, что самолет принадлежал именно государственной авиакомпании, сообщает издание Did Press Agency.

Пресс-секретарь губернатора региона также отметила, что, вероятнее всего, авиакатастрофа произошла из-за технических неполадок с самолетом.

Известно также, что говорится про самолет Boeing 737-470, который выполнял рейс AFG507A между Кабулом и Гератом. Интересно, что для такого полета ему стоило совершать полет четко на восток, впрочем упал южнее столицы.

Регион, в котором упал самолет: смотрите карту

Afghan Second Vice President M. Sarwar Danish confirmed that a passenger plane belonging to Ariana Afghan Airlines crashed in Ghazni. #Afghanistan #Ghazni #planecrash https://t.co/IaLxtVgoZl — DID Press Agency (@didpress_agency) January 27, 2020

Uçağın Taliban bölgesinde düşmüş olması nedeniyle arama kurtarma operasyonu zor ve gecikmeli olabilir.

Bölgeye özel eğitimli Afgan komandolar sevk ediliyor.

Hava şartları da aşırı elverişsiz. Dilerim en az hasarla kurtarılır yolcular. — Mustafa Bağ (@mustafa__bag) January 27, 2020

#Ariana Afghan Airlines Boeing 737-470 flight AFG507A crashed minutes after take off from #Kabul pic.twitter.com/KUJw8F0dTi — Manu Gómez (@GDarkconrad) January 27, 2020

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