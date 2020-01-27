В Афганистане разбился пассажирский самолет, на борту которого было 83 человека
В Афганистане утром в понедельник, 27 января, разбился самолет, совершавший внутренний рейс из Кабула в Герат. Во время авиакатастрофы на борту самолета находились 83 человека.
Авиакатастрофа произошла в провинции Газни в центральной части страны, сообщает Hürriyet.
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Как пишет издание Tolo News, лайнер упал на территорию, контролируемую талибами. Это значительно усложняет возможность того, чтобы возможным пострадавшим помогли спасатели.
К месту авиакатастрофы первыми добрались именно боевики "Талибана", которые пытались бороться с пожаром, возникшим на месте падения самолета.
На место падения лайнера отправляются специально обученные правительственные войска. Кроме того, в пригорских регионах Афганистана, где и разбился самолет, неблагоприятные погодные условия. Это тоже может ощутимо помешать спасательной операции.
Сначала сообщалось, что разбился самолет государственной компании Ariana Afghan Airlines. Впрочем, в самой компании эту информацию не подтвердили.
Впоследствии пресс-секретарь губернатора провинции Газни эту информацию опровергла. Зато второй вице-президент страны Сарвар Даниш подтвердил, что самолет принадлежал именно государственной авиакомпании, сообщает издание Did Press Agency.
Пресс-секретарь губернатора региона также отметила, что, вероятнее всего, авиакатастрофа произошла из-за технических неполадок с самолетом.
Известно также, что говорится про самолет Boeing 737-470, который выполнял рейс AFG507A между Кабулом и Гератом. Интересно, что для такого полета ему стоило совершать полет четко на восток, впрочем упал южнее столицы.
Регион, в котором упал самолет: смотрите карту
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