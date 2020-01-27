Авиакатастрофа в Афганистане: появилось видео горящего самолета

Утром 27 января в Афганистане разбился самолет. Пока неизвестно, какой именно лайнер это был: военный или пассажирский. Однако в сети уже появилось видео с горящим самолетом с геолокацией провинции Газни, где произошла авиакатастрофа.

Самолет упал на территорию, контролируемую талибами. Это значительно усложняет возможность того, чтобы возможным пострадавшим помогли спасатели.

Подробнее об авиакатастрофе: В Афганистане разбился неизвестный самолет, на борту которого могли быть 83 человека

Пока в сети не было ни одного фото и видео с места события. Несколько местных изданий распространили видео, на котором видно горящий самолет.

Заметим, что лайнер на видео совсем не похож на пассажирский Boeing 737-470, на борту которого могли быть 83 человека.

Авиакатастрофа в Афганистане: смотрите вероятное видео с места события

Журналисты, опубликовавшие видео считают, что самолет может принадлежать Военно-воздушным силам США из-за эмблемы на хвосте лайнера.



Эмблема на самолете/ Скриншот из видео

Эмблема Военно-воздушных сил США

Однако пока эта информация никак не подтверждена.

В Афганистане упал самолет: что известно

В Афганистане утром в понедельник, 27 января, разбился самолет. Местные СМИ и даже чиновники заявляли про множество различных теорий относительно того, что именно за самолет разбился. По наиболее распространенной версии, во время авиакатастрофы на борту находились 83 человека.

Версии падения самолета в Афганистане:

Сначала сообщалось, что разбился самолет государственной компании Ariana Afghan Airlines – Boeing 737-470, который выполнял рейс AFG507A между Кабулом и Гератом. Впрочем, в самой компании эту информацию опровергли. Впоследствии появилась еще одна версия – будто лайнер совершал не внутренний, а международный рейс в индийский Дели. Якобы в Индию летели 110 человек. Среди других есть и довольно конспирологическая версия о том, что самолетом, который разбился в Афганистане, был американский военный борт.

Обратите внимание! Из-за разнообразных версий авиакатастрофы, мы постоянно мониторим сообщения местных СМИ и чиновников и пытаемся установить все детали инцидента, количество возможных погибших и причины аварии.