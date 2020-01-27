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      Авіакатастрофа в Афганістані: з’явилося відео палаючого літака

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      Авіакатастрофа в Афганістані сталася 27 січня / Скріншот з відео

      Вранці 27 січня в Афганістані розбився літак. Наразі невідомо, який саме лайнер це був: військовий чи пасажирський. Однак у мережі вже з’явилося відео з палаючим літаком з геолокацією провінції Газні, де сталася авіакатастрофа.

      Літак впав на територію, контрольовану талібами. Це значно ускладнює можливість того, аби можливим постраждалим допомогли рятувальники.

      Детальніше про авіакатастрофу: В Афганістані розбився невідомий літак, на борту якого могли бути 83 людей

      Наразі у мережі не було жодного фото та відео з місця події. Декілька місцевих видань поширили відео, на якому видно палаючий літак.

      Зауважимо, що лайнер на відео зовсім не схожий на пасажирський Boeing 737-470, на борту якого могли бути 83 людей.

      Авіакатастрофа в Афганістані: дивіться ймовірне відео з місця події

      Журналісти, які опублікували відео вважають, що літак може належати Військово-повітряним силам США через емблему на хвості лайнера.

      авіакастрофа літака афганістан
      Емблема на літаку/ Скріншот з відео

      емблема сша авіакатастрофа афганістан
      Емблема Військово-повітряних сил США

      Однак поки ця інформація ніяк не підтверджена.

      В Афганістані впав літак: що відомо

      В Афганістані зранку понеділка, 27 січня, розбився літак. Місцеві ЗМІ і навіть чиновники заявляли про безліч різноманітних теорій щодо того, що саме за літак розбився. За найбільш розповсюдженою версією, під час авіакатастрофи на борту перебували 83 людей.

      Версії падіння літака в Афганістані:

      1. Спершу повідомлялося, що розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines – Boeing 737-470, який виконував рейс AFG507A між Кабулом та Гератом. Втім у самій компанії цю інформацію спростували.
      2. Згодом з'явилася ще одна версія – буцімто лайнер здійснював не внутрішній, а міжнародний рейс до індійського Делі. Буцімто до Індії летіли 110 людей.
      3. Серед інших є і доволі конспірологічна версія про те, що літаком, який розбився в Афганістані, був американський військовий борт.

      Зверніть увагу! Через різноманітні версії авіакатастрофи, ми постійно моніторимо повідомлення місцевих ЗМІ та чиновників і намагаємося встановити усі деталі інциденту, кількість можливих загиблих та причини аварії.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертви авіація Новини США Опитування 24 Авіакатастрофа в Афганістані Афганістан
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