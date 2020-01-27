Авіакатастрофа в Афганістані: з’явилося відео палаючого літака
Вранці 27 січня в Афганістані розбився літак. Наразі невідомо, який саме лайнер це був: військовий чи пасажирський. Однак у мережі вже з’явилося відео з палаючим літаком з геолокацією провінції Газні, де сталася авіакатастрофа.
Літак впав на територію, контрольовану талібами. Це значно ускладнює можливість того, аби можливим постраждалим допомогли рятувальники.
Детальніше про авіакатастрофу: В Афганістані розбився невідомий літак, на борту якого могли бути 83 людей
Наразі у мережі не було жодного фото та відео з місця події. Декілька місцевих видань поширили відео, на якому видно палаючий літак.
Зауважимо, що лайнер на відео зовсім не схожий на пасажирський Boeing 737-470, на борту якого могли бути 83 людей.
Авіакатастрофа в Афганістані: дивіться ймовірне відео з місця події
Журналісти, які опублікували відео вважають, що літак може належати Військово-повітряним силам США через емблему на хвості лайнера.
Емблема на літаку/ Скріншот з відео
Емблема Військово-повітряних сил США
Однак поки ця інформація ніяк не підтверджена.
В Афганістані впав літак: що відомо
В Афганістані зранку понеділка, 27 січня, розбився літак. Місцеві ЗМІ і навіть чиновники заявляли про безліч різноманітних теорій щодо того, що саме за літак розбився. За найбільш розповсюдженою версією, під час авіакатастрофи на борту перебували 83 людей.
Версії падіння літака в Афганістані:
- Спершу повідомлялося, що розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines – Boeing 737-470, який виконував рейс AFG507A між Кабулом та Гератом. Втім у самій компанії цю інформацію спростували.
- Згодом з'явилася ще одна версія – буцімто лайнер здійснював не внутрішній, а міжнародний рейс до індійського Делі. Буцімто до Індії летіли 110 людей.
- Серед інших є і доволі конспірологічна версія про те, що літаком, який розбився в Афганістані, був американський військовий борт.
Зверніть увагу! Через різноманітні версії авіакатастрофи, ми постійно моніторимо повідомлення місцевих ЗМІ та чиновників і намагаємося встановити усі деталі інциденту, кількість можливих загиблих та причини аварії.