Авіакатастрофа в Афганістані: з’явилося відео палаючого літака

Вранці 27 січня в Афганістані розбився літак. Наразі невідомо, який саме лайнер це був: військовий чи пасажирський. Однак у мережі вже з’явилося відео з палаючим літаком з геолокацією провінції Газні, де сталася авіакатастрофа.

Літак впав на територію, контрольовану талібами. Це значно ускладнює можливість того, аби можливим постраждалим допомогли рятувальники.

Детальніше про авіакатастрофу: В Афганістані розбився невідомий літак, на борту якого могли бути 83 людей

Наразі у мережі не було жодного фото та відео з місця події. Декілька місцевих видань поширили відео, на якому видно палаючий літак.

Зауважимо, що лайнер на відео зовсім не схожий на пасажирський Boeing 737-470, на борту якого могли бути 83 людей.

Авіакатастрофа в Афганістані: дивіться ймовірне відео з місця події

Журналісти, які опублікували відео вважають, що літак може належати Військово-повітряним силам США через емблему на хвості лайнера.



Емблема на літаку/ Скріншот з відео



Емблема Військово-повітряних сил США

Однак поки ця інформація ніяк не підтверджена.

В Афганістані впав літак: що відомо

В Афганістані зранку понеділка, 27 січня, розбився літак. Місцеві ЗМІ і навіть чиновники заявляли про безліч різноманітних теорій щодо того, що саме за літак розбився. За найбільш розповсюдженою версією, під час авіакатастрофи на борту перебували 83 людей.

Версії падіння літака в Афганістані:

Спершу повідомлялося, що розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines – Boeing 737-470, який виконував рейс AFG507A між Кабулом та Гератом. Втім у самій компанії цю інформацію спростували. Згодом з'явилася ще одна версія – буцімто лайнер здійснював не внутрішній, а міжнародний рейс до індійського Делі. Буцімто до Індії летіли 110 людей. Серед інших є і доволі конспірологічна версія про те, що літаком, який розбився в Афганістані, був американський військовий борт.

Зверніть увагу! Через різноманітні версії авіакатастрофи, ми постійно моніторимо повідомлення місцевих ЗМІ та чиновників і намагаємося встановити усі деталі інциденту, кількість можливих загиблих та причини аварії.