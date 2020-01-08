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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Авиакатастрофа в Иране: бортпроводница опубликовала фото экипажа перед вылетом

      263 Читати новину українською
      Последнее фото экипажа трагического рейса / Инстаграм 8.juliia.8

      Бортпроводница МАУ опубликовала фотографию экипажа, который погиб в авиакатастрофе близ Тегерана. Совместное фото команда сделала перед выходом из отеля.

      Фотографию коллег бортпроводница опубликовала в инстаграме. Девушка отметила, что не может поверить в то, что произошло с ее коллегами и друзьями.

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      Мои дорогие ангелы... Вы навсегда в наших сердцах... Пусть земля будет вам пухом... Я не могу это принять,
      – написала Юлия.

      авіакатастрофа мау
      Фото экипажа / Инстаграм 8.juliia.8.

      Внимание! Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа

      Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране

      • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев и разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • Самолет был исправен и последнее техническое обслуживание прошел 6 января 2020 года.
      • Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были 11 украинцев: 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
      • Жертвы среди иностранцев: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца, 3 британца.
      • 2 человека не сели на этот рейс.
      • По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности двигателя. Однако точные причины назовут позже, по результатам работы специальной комиссии.

      авіакатастрофа іран
      Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах
      сегодня
      7376
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы авиация МАУ Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
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