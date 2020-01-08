Авиакатастрофа в Иране: бортпроводница опубликовала фото экипажа перед вылетом

Бортпроводница МАУ опубликовала фотографию экипажа, который погиб в авиакатастрофе близ Тегерана. Совместное фото команда сделала перед выходом из отеля.

Фотографию коллег бортпроводница опубликовала в инстаграме. Девушка отметила, что не может поверить в то, что произошло с ее коллегами и друзьями.

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Мои дорогие ангелы... Вы навсегда в наших сердцах... Пусть земля будет вам пухом... Я не могу это принять,

– написала Юлия.



Фото экипажа / Инстаграм 8.juliia.8.

Внимание! Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев и разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет был исправен и последнее техническое обслуживание прошел 6 января 2020 года.

и последнее техническое обслуживание прошел 6 января 2020 года. Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были 11 украинцев: 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди них были 11 украинцев: 2 пассажиров и 9 членов экипажа. Жертвы среди иностранцев: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца, 3 британца.

2 человека не сели на этот рейс.

По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности двигателя. Однако точные причины назовут позже, по результатам работы специальной комиссии.



Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала