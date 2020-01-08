Авіакатастрофа в Ірані: бортпровідниця опублікувала фото екіпажу перед вильотом

Бортпровідниця МАУ опублікувала фотографію екіпажу, який загинув в авіакатастрофі поблизу Тегерану. Спільне фото команда зробила перед виходом з готелю.

Фотографію колег бортпровідниця опублікувала в інстаграмі. Дівчина зазначила, що не може повірити у те, що сталося з її колегами та друзями.

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Мої дорогі ангели... Ви назавжди в наших серцях... Нехай земля буде вам пухом... Я не можу це прийняти,

– написала Юлія.



Фото екіпажу / Інстаграм 8.juliia.8

Увага! Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував рейс PS 752 Тегеран – Київ і розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Літак був справним і останнє технічне обслуговування пройшов 6 січня 2020 року.

і останнє технічне обслуговування пройшов 6 січня 2020 року. Загинули всі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них були 11 українців: 2 пасажирів та всі 9 членів екіпажу.

Серед них були 11 українців: 2 пасажирів та всі 9 членів екіпажу. Жертви серед іноземців: 82 іранці, 63 канадці, 10 шведів, 4 афганці, 3 німці, 3 британці.

2 людей не сіли на цей рейс.

За попередніми даними, аварія сталася через несправність двигуна . Однак точні причини назвуть пізніше, за результатами роботи спеціальної комісії.



Хто загинув в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу