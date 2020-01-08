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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авіакатастрофа в Ірані: бортпровідниця опублікувала фото екіпажу перед вильотом

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      Останнє фото екіпажу трагічного рейсу / Інстаграм 8.juliia.8

      Бортпровідниця МАУ опублікувала фотографію екіпажу, який загинув в авіакатастрофі поблизу Тегерану. Спільне фото команда зробила перед виходом з готелю.

      Фотографію колег бортпровідниця опублікувала в інстаграмі. Дівчина зазначила, що не може повірити у те, що сталося з її колегами та друзями.

      Читайте також: Українець, який не полетів літаком МАУ з Ірану, розповів про випадок, який його врятував

      Мої дорогі ангели... Ви назавжди в наших серцях... Нехай земля буде вам пухом... Я не можу це прийняти,
      – написала Юлія.

      авіакатастрофа мау
      Фото екіпажу / Інстаграм 8.juliia.8

      Увага! Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу

      Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані

      • Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував рейс PS 752 Тегеран – Київ і розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Літак був справним і останнє технічне обслуговування пройшов 6 січня 2020 року.
      • Загинули всі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них були 11 українців: 2 пасажирів та всі 9 членів екіпажу.
      • Жертви серед іноземців: 82 іранці, 63 канадці, 10 шведів, 4 афганці, 3 німці, 3 британці. 
      • 2 людей не сіли на цей рейс.
      • За попередніми даними, аварія сталася через несправність двигуна. Однак точні причини назвуть пізніше, за результатами роботи спеціальної комісії.

      авіакатастрофа іран
      Хто загинув в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Жертви Іран авіація МАУ
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