Авиакатастрофа в Казахстане: следствие назвало еще одну версию трагедии

Ранее следователи предполагали, что пассажирский самолет Bek Air, упавший в Алматы, мог иметь техническую неисправность. Также рассматривалась версия относительно ошибки экипажа летательного судна.

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев 30 декабря назвал еще одну версию катастрофы. Так, трагедия могла случиться из-за ошибки в работе навигационных служб. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Следует отметить, что ранее фигурировала также версия о неблагоприятных погодных условиях, однако ее отверг премьер-министр страны.

Кстати, бортовые самописцы с самолета уже нашли, они в хорошем состоянии и уже отправлены на экспертизу в Москву.

Что известно об авиакатастрофе в Казахстане?

Самолет авиакомпании Bek Air летел рейсом Алматы – Нур-Султан. Утром 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора.



На борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. Во время авиакатастрофы погибли 12 человек. Еще 49 пассажиров рейса попали в больницы, из них 18 – тяжелом состоянии. На борту также находились двое украинцев – Юрий и Яна Сон. Они выжили во время этого страшного падения.

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