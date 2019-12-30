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      Авиакатастрофа в Казахстане: следствие назвало еще одну версию трагедии

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      Авиакатастрофа в Казахстане / Tut.by

      Ранее следователи предполагали, что пассажирский самолет Bek Air, упавший в Алматы, мог иметь техническую неисправность. Также рассматривалась версия относительно ошибки экипажа летательного судна.

      Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев 30 декабря назвал еще одну версию катастрофы. Так, трагедия могла случиться из-за ошибки в работе навигационных служб. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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      Следует отметить, что ранее фигурировала также версия о неблагоприятных погодных условиях, однако ее отверг премьер-министр страны.

      Кстати, бортовые самописцы с самолета уже нашли, они в хорошем состоянии и уже отправлены на экспертизу в Москву.

      Что известно об авиакатастрофе в Казахстане?
      Самолет авиакомпании Bek Air летел рейсом Алматы – Нур-Султан. Утром 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора.

      На борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. Во время авиакатастрофы погибли 12 человек. Еще 49 пассажиров рейса попали в больницы, из них 18 – тяжелом состоянии. На борту также находились двое украинцев – Юрий и Яна Сон. Они выжили во время этого страшного падения.

      Авиакатастрофа в Казахстане: смотрите видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Казахстана Авиакатастрофа в Алматы Жертвы
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