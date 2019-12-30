Авиакатастрофа в Казахстане: следствие назвало еще одну версию трагедии
Ранее следователи предполагали, что пассажирский самолет Bek Air, упавший в Алматы, мог иметь техническую неисправность. Также рассматривалась версия относительно ошибки экипажа летательного судна.
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев 30 декабря назвал еще одну версию катастрофы. Так, трагедия могла случиться из-за ошибки в работе навигационных служб. Об этом сообщает "Радио Свобода".
К теме: Авиакатастрофа в Казахстане: аварии, в которые ранее попадал Fokker 100
Следует отметить, что ранее фигурировала также версия о неблагоприятных погодных условиях, однако ее отверг премьер-министр страны.
Кстати, бортовые самописцы с самолета уже нашли, они в хорошем состоянии и уже отправлены на экспертизу в Москву.
Что известно об авиакатастрофе в Казахстане?
Самолет авиакомпании Bek Air летел рейсом Алматы – Нур-Султан. Утром 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора.
На борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. Во время авиакатастрофы погибли 12 человек. Еще 49 пассажиров рейса попали в больницы, из них 18 – тяжелом состоянии. На борту также находились двое украинцев – Юрий и Яна Сон. Они выжили во время этого страшного падения.
Авиакатастрофа в Казахстане: смотрите видео
Выбор редакции
-
Музыкальные новинки декабря: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать еще в 2019 годусегодня , 11:00
-
Там Средневековье: освобожденный из плена украинец Савин рассказал о тюрьмах боевиковсегодня , 09:38
-
Главные новости 29 декабря: обмен пленными, выборы в ОТО, конец осеннего призывасегодня , 09:01