Авиакатастрофа в Казахстане: аварии, в которые ранее попадал Fokker 100

Самолеты Fokker 100 перестали производить в 1997 году, однако с тех пор они попадали в 15 инцидентов, четыре из которых – аварии. 27 декабря произошла самая масштабная – пятая: з человеческими жертвами.

История компании Fokker началась в 1912 году и закончилась в 1996-м банкротством. Fokker 100 выпустили в небо впервые в 1986 году. До 1997 года произвели таких 283 воздушных судна.

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Большинство из них оставались в эксплуатации в 47 авиакомпаний мира. С тех пор всего было потеряно 11 таких самолетов, произошли четыре аварии с его участием.

Первой была авария в Македонии в 1993 году. Самолет разбился при наборе высоты из-за обледенения крыла.

В 1998 году один из самолетов продали на запчасти после аварийной посадки на реку в Иране. В 2001 году в Америке надломилась стойка шасси из-за заводского брака.

Громкой была авария Fokker-100 в 2009-м году в Штутгарте с участием тогдашнего лидера Социал-демократической партии Германии Франца Мюнтеферинга. Самолет совершил аварийную посадку и получил значительные повреждения.

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Первый казахстанский лоукостер Bek Air имел в своем авиапарке семь самолетов Fokker 100. Три года назад в Казахстане произошла крупная авария с участием этого самолета. 27 марта 2016 года возле Астаны экипаж авиакомпании Bek Air совершил посадку самолета без передней стойки шасси. К этому привел конструктивный дефект троса. Экипаж, который героически совершил посадку, наградили. К счастью, тогда никто не погиб.

Смотрите видео аварийной посадки Fokker-100 в Астане в 2016 году

Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел по внутреннему рейсу Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета.

После вылета из аэропорта самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.

Сейчас сообщают о 12 погибших и более 30 раненых.

Среди рассматриваемых причин аварии: ошибки пилотов или технические причины.

Подробнее о трагедии в видео: