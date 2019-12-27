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      Авіакатастрофа у Казахстані: аварії, у які раніше потрапляв Fokker 100

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      Fokker 100: аварії, у які потрапляв літак / tengrinews.kz

      Літаки Fokker 100 перестали виробляти у 1997 році, однак з того часу вони потрапляли у 15 інцидентів, чотири з яких – аварії. 27 грудня сталася наймасштабніша – п’ята: з людськими жертвами.

      Історія компанії Fokker почалася 1912 року і закінчилася у 1996-му банкрутством. Fokker 100 випустили в небо вперше 1986 року. До 1997 року виробили таких 283 повітряних судна.

      Про це: У Казахстані впав пасажирський літак, 12 загиблих, десятки поранених: фото та відео

      Більшість із них залишалися в експлуатації у 47 авіакомпаній світу. З того часу всього було втрачено 11 таких літаків, сталися чотири аварії з його участю.

      Першою була аварія в Македонії 1993 року. Літак розбився при наборі висоти через зледеніння крила.

      У 1998 році один з літаків продали на запчастини після аварійної посадки на річку в Ірані. У 2001 році в Америці надломилася стойка шассі через заводський брак.

      Гучною була аварія Fokker-100 2009-го року  у Штутгарті за участі тодішнього лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Франца Мюнтеферинга. Літак здійснив аварійну посадку і отримав значні ушкодження.

      Важливо! Авіакатастрофа в Казахстані: припинені польоти всіх лайнерів Fokker

      Перший казахстанський лоукостер Bek Air мав у своєму авіапарку сім літаків Fokker 100. Три роки тому у Казахстані сталася гучна аварія за участі цього літака. 27 березня 2016 року біля Астани екіпаж авіакомпанії Bek Air здійснив посадку літака без передньої стійки шасі. До цього призвів конструктивний дефект тросу. Екіпаж, що героїчно здійснив посадку, нагородили. На щастя, тоді ніхто не загинув.

      Дивіться відео аварійної посадки Fokker-100 в Астані у 2016 році

      Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

      • Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту.
      • Після вильоту з аеропорту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.
      • Наразі повідомляють про 12 загиблих та понад 30 поранених.
         
      • Серед причин аварії, які розглядають: помилки пілотів чи технічні причини.

      Детальніше про трагедію у відео:

       

      У Казахстані впав пасажирський літак, 12 загиблих, десятки поранених: фото та відео
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Авіакатастрофа в Алмати Аварії та ДТП Жертви авіація
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