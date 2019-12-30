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      Авіакатастрофа у Казахстані: слідство назвало ще одну версію трагедії

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      Авіакатастрофа в Казахстані / Tut.by

      Раніше слідчі припускали, що пасажирський літак Bek Air, що впав в Алмати, міг мати технічну несправність. Також розглядалась версія щодо помилки екіпажу літального судна.

      Глава МВС Казахстану Ерлан Тургумбаєв 30 грудня назвав ще одну версію катастрофи. Так, трагедія могла трапитись через помилку в роботі навігаційних служб. Про це інформує "Радіо Свобода".

      До теми: Авіакатастрофа у Казахстані: аварії, у які раніше потрапляв Fokker 100

      Слід зазначити, що раніше фігурувала також версія про несприятливі погодні умови, однак її відкинув прем’єр-міністр країни.

      До речі, бортові самописці із літака вже знайшли, вони у гарному стані та вже відправлені на експертизу до Москви.

      Що відомо про авіакатастрофу в Казахстані? Літак авіакомпанії Bek Air летів за рейсом Алмати – Нур-Султан. Вранці 27 грудня після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора.

      На борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири. Під час авіакатастрофи загинули 12 осіб. Ще 49 пасажирів рейсу потрапили у лікарні, з них 18 – у важкому стані. На борту також були двоє українців – Юрій та Яна Сон. Вони вижили під час цього страшного падіння.

      Авіакатастрофа у Казахстані: дивіться відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Авіакатастрофа в Алмати Новини Казахстану Жертви
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